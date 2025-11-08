Današnja cena Frost

Današnja cena kriptovalute Frost (FROST) v živo je --, s spremembo 0.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FROST v USD je -- na FROST.

Kriptovaluta Frost je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,838.76, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B FROST. V zadnjih 24 urah se je FROST trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FROST premaknil -0.11% v zadnji uri in -46.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Frost (FROST)

Tržna kapitalizacija $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

