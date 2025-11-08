Današnja cena FOUR

Današnja cena kriptovalute FOUR (FOUR) v živo je $ 0.00000778, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FOUR v USD je $ 0.00000778 na FOUR.

Kriptovaluta FOUR je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,784.6, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B FOUR. V zadnjih 24 urah se je FOUR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0006579, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000651.

V kratkoročni uspešnosti se je FOUR premaknil -- v zadnji uri in -12.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FOUR (FOUR)

Tržna kapitalizacija $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

