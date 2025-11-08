Današnja cena FireChicken

Današnja cena kriptovalute FireChicken (FCKN) v živo je $ 0.00018627, s spremembo 8.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FCKN v USD je $ 0.00018627 na FCKN.

Kriptovaluta FireChicken je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 184,597, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 985.60M FCKN. V zadnjih 24 urah se je FCKN trgovalo med $ 0.00017066 (najnižje) in $ 0.00019016 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00024117, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000153.

V kratkoročni uspešnosti se je FCKN premaknil -1.47% v zadnji uri in -7.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FireChicken (FCKN)

Tržna kapitalizacija $ 184.60K$ 184.60K $ 184.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 184.60K$ 184.60K $ 184.60K Zaloga v obtoku 985.60M 985.60M 985.60M Skupna ponudba 985,595,396.346248 985,595,396.346248 985,595,396.346248

