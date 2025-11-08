Današnja cena FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU

Današnja cena kriptovalute FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) v živo je --, s spremembo 5.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RAGEGUY v USD je -- na RAGEGUY.

Kriptovaluta FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,674.67, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.39M RAGEGUY. V zadnjih 24 urah se je RAGEGUY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0023592, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RAGEGUY premaknil +0.36% v zadnji uri in -25.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY)

Tržna kapitalizacija $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K Zaloga v obtoku 999.39M 999.39M 999.39M Skupna ponudba 999,388,815.261322 999,388,815.261322 999,388,815.261322

