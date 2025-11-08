Današnja cena ETH Strategy

Današnja cena kriptovalute ETH Strategy (STRAT) v živo je $ 0.463094, s spremembo 4.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STRAT v USD je $ 0.463094 na STRAT.

Kriptovaluta ETH Strategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,136,237, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.45M STRAT. V zadnjih 24 urah se je STRAT trgovalo med $ 0.439972 (najnižje) in $ 0.470179 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.875668, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.415171.

V kratkoročni uspešnosti se je STRAT premaknil -- v zadnji uri in -16.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ETH Strategy (STRAT)

Tržna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 55.05M$ 55.05M $ 55.05M Zaloga v obtoku 2.45M 2.45M 2.45M Skupna ponudba 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

