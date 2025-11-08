Današnja cena Epoch

Današnja cena kriptovalute Epoch (EPOCH) v živo je --, s spremembo 6.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EPOCH v USD je -- na EPOCH.

Kriptovaluta Epoch je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,087.42, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 899.78M EPOCH. V zadnjih 24 urah se je EPOCH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je EPOCH premaknil -- v zadnji uri in -20.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Epoch (EPOCH)

Tržna kapitalizacija $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K Zaloga v obtoku 899.78M 899.78M 899.78M Skupna ponudba 899,775,204.156491 899,775,204.156491 899,775,204.156491

Trenutna tržna kapitalizacija Epoch je $ 8.09K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EPOCH je 899.78M, skupna ponudba pa znaša 899775204.156491. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.09K.