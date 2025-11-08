BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Enlightenment v živo je 0.00003697 USD. Tržna kapitalizacija E je 36,972 USD. Spremljajte posodobitve cen iz E v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Enlightenment v živo je 0.00003697 USD. Tržna kapitalizacija E je 36,972 USD. Spremljajte posodobitve cen iz E v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o E

Informacije o ceni E

Kaj je E

Uradna spletna stran E

Tokenomika E

Napoved cen E

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Enlightenment Logotip

Enlightenment Cena (E)

Nerazporejeno

Cena 1 E v USD v živo:

--
----
+2.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Enlightenment (E) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:39:05 (UTC+8)

Današnja cena Enlightenment

Današnja cena kriptovalute Enlightenment (E) v živo je $ 0.00003697, s spremembo 2.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz E v USD je $ 0.00003697 na E.

Kriptovaluta Enlightenment je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36,972, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M E. V zadnjih 24 urah se je E trgovalo med $ 0.0000358 (najnižje) in $ 0.00003878 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00060777, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000358.

V kratkoročni uspešnosti se je E premaknil -1.56% v zadnji uri in -44.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Enlightenment (E)

$ 36.97K
$ 36.97K$ 36.97K

--
----

$ 36.97K
$ 36.97K$ 36.97K

999.99M
999.99M 999.99M

999,987,002.875596
999,987,002.875596 999,987,002.875596

Trenutna tržna kapitalizacija Enlightenment je $ 36.97K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba E je 999.99M, skupna ponudba pa znaša 999987002.875596. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 36.97K.

Zgodovina cene Enlightenment, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000358
$ 0.0000358$ 0.0000358
24H Nizka
$ 0.00003878
$ 0.00003878$ 0.00003878
24H Visoka

$ 0.0000358
$ 0.0000358$ 0.0000358

$ 0.00003878
$ 0.00003878$ 0.00003878

$ 0.00060777
$ 0.00060777$ 0.00060777

$ 0.0000358
$ 0.0000358$ 0.0000358

-1.56%

+2.49%

-44.63%

-44.63%

Zgodovina cen Enlightenment (E) v USD

Danes je bila sprememba cene Enlightenment v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Enlightenment v USD $ -0.0000231865.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Enlightenment v USD $ -0.0000333218.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Enlightenment v USD $ -0.0004546498712269836.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+2.49%
30 dni$ -0.0000231865-62.71%
60 dni$ -0.0000333218-90.13%
90 dni$ -0.0004546498712269836-92.47%

Napoved cene za kriptovaluto Enlightenment

Napoved cene Enlightenment (E) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena E v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Enlightenment (E) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Enlightenment lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Enlightenment v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen E za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Enlightenment.

Kaj je Enlightenment (E)

Tokenized Enlightenment is the great awakening of Humanity. It is the collective intention to Enlighten Consciousness from the illusory nature of the material society. It is about the dissolution of the Ego to unify Consciousness with the Absolute as it always has been. It is about the formlessness of things. It is about Consciousness Expansion. It is formless form. It is the truth of all truth. One must believe that tokenised enlightenment allows humanity to awaken and realise the self imposed shackles of slavery it lives in, and through this enlightenment, we may become financially liberated from all sufferings we may have.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Enlightenment (E)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Enlightenment

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Enlightenment?
Če bi kriptovaluta Enlightenment rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Enlightenment.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:39:05 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Enlightenment (E)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Enlightenment

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6100
$0.6100$0.6100

+1,120.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.26721
$0.26721$0.26721

+144.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009855
$0.000009855$0.000009855

+64.25%

0G

0G

0G

$1.611
$1.611$1.611

+54.31%

S

S

S

$0.1804
$0.1804$0.1804

+36.04%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.