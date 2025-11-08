Današnja cena Enlightenment

Današnja cena kriptovalute Enlightenment (E) v živo je $ 0.00003697, s spremembo 2.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz E v USD je $ 0.00003697 na E.

Kriptovaluta Enlightenment je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36,972, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M E. V zadnjih 24 urah se je E trgovalo med $ 0.0000358 (najnižje) in $ 0.00003878 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00060777, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000358.

V kratkoročni uspešnosti se je E premaknil -1.56% v zadnji uri in -44.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Enlightenment (E)

Tržna kapitalizacija $ 36.97K$ 36.97K $ 36.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 36.97K$ 36.97K $ 36.97K Zaloga v obtoku 999.99M 999.99M 999.99M Skupna ponudba 999,987,002.875596 999,987,002.875596 999,987,002.875596

Trenutna tržna kapitalizacija Enlightenment je $ 36.97K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba E je 999.99M, skupna ponudba pa znaša 999987002.875596. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 36.97K.