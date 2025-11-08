Današnja cena DROP

Današnja cena kriptovalute DROP (DROP) v živo je $ 5.92, s spremembo 9.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DROP v USD je $ 5.92 na DROP.

Kriptovaluta DROP je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,849,989, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 989.17K DROP. V zadnjih 24 urah se je DROP trgovalo med $ 5.26 (najnižje) in $ 6.2 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 19.91, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.73.

V kratkoročni uspešnosti se je DROP premaknil +0.07% v zadnji uri in +4.66% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DROP (DROP)

Tržna kapitalizacija $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Zaloga v obtoku 989.17K 989.17K 989.17K Skupna ponudba 989,170.892891 989,170.892891 989,170.892891

Trenutna tržna kapitalizacija DROP je $ 5.85M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DROP je 989.17K, skupna ponudba pa znaša 989170.892891. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.85M.