Na podlagi vaše napovedi bi lahko DROP zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 5.87.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko DROP zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 6.1635.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena DROP za leto 2027 $ 6.4716 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena DROP za leto 2028 $ 6.7952 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DROP v letu 2029 $ 7.1350 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DROP v letu 2030 $ 7.4917 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena DROP lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 12.2033.

Leta 2050 bi se cena DROP lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 19.8779.