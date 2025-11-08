Današnja cena DOGSHIT

Današnja cena kriptovalute DOGSHIT (DOGSHIT) v živo je --, s spremembo 10.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOGSHIT v USD je -- na DOGSHIT.

Kriptovaluta DOGSHIT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,598,807, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 60.34B DOGSHIT. V zadnjih 24 urah se je DOGSHIT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DOGSHIT premaknil +1.44% v zadnji uri in -2.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DOGSHIT (DOGSHIT)

Tržna kapitalizacija $ 15.60M$ 15.60M $ 15.60M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.60M$ 15.60M $ 15.60M Zaloga v obtoku 60.34B 60.34B 60.34B Skupna ponudba 60,338,672,693.1 60,338,672,693.1 60,338,672,693.1

Trenutna tržna kapitalizacija DOGSHIT je $ 15.60M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DOGSHIT je 60.34B, skupna ponudba pa znaša 60338672693.1. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.60M.