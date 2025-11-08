Današnja cena DeVoid

Današnja cena kriptovalute DeVoid (DVD) v živo je --, s spremembo 4.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DVD v USD je -- na DVD.

Kriptovaluta DeVoid je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 93,241, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.00M DVD. V zadnjih 24 urah se je DVD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00113122, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DVD premaknil -0.01% v zadnji uri in -4.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DeVoid (DVD)

Tržna kapitalizacija $ 93.24K$ 93.24K $ 93.24K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 186.48K$ 186.48K $ 186.48K Zaloga v obtoku 500.00M 500.00M 500.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DeVoid je $ 93.24K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DVD je 500.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 186.48K.