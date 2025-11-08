DeVoid Cena (DVD)
Današnja cena kriptovalute DeVoid (DVD) v živo je --, s spremembo 4.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DVD v USD je -- na DVD.
Kriptovaluta DeVoid je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 93,241, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.00M DVD. V zadnjih 24 urah se je DVD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00113122, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je DVD premaknil -0.01% v zadnji uri in -4.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija DeVoid je $ 93.24K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DVD je 500.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 186.48K.
-0.01%
-4.06%
-4.49%
-4.49%
Danes je bila sprememba cene DeVoid v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene DeVoid v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene DeVoid v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene DeVoid v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-4.06%
|30 dni
|$ 0
|+5.83%
|60 dni
|$ 0
|-73.66%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena DeVoid lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs).
Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7.
Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone.
DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.
