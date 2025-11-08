Današnja cena DESU

Današnja cena kriptovalute DESU (DESU) v živo je --, s spremembo 13.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DESU v USD je -- na DESU.

Kriptovaluta DESU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 169,505, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B DESU. V zadnjih 24 urah se je DESU trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00359485, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DESU premaknil -0.78% v zadnji uri in -39.66% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DESU (DESU)

Tržna kapitalizacija $ 169.51K$ 169.51K $ 169.51K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 169.51K$ 169.51K $ 169.51K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

