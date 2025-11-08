Današnja cena DESK

Današnja cena kriptovalute DESK (DESK) v živo je --, s spremembo 0.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DESK v USD je -- na DESK.

Kriptovaluta DESK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 341,955, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 923.82M DESK. V zadnjih 24 urah se je DESK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00474878, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DESK premaknil -- v zadnji uri in -35.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DESK (DESK)

Tržna kapitalizacija $ 341.96K$ 341.96K $ 341.96K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 370.15K$ 370.15K $ 370.15K Zaloga v obtoku 923.82M 923.82M 923.82M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DESK je $ 341.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DESK je 923.82M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 370.15K.