Današnja cena kriptovalute DESK v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija DESK je 341,955 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DESK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute DESK v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija DESK je 341,955 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DESK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DESK

Informacije o ceni DESK

Kaj je DESK

Uradna spletna stran DESK

Tokenomika DESK

Napoved cen DESK

DESK Logotip

DESK Cena (DESK)

Nerazporejeno

Cena 1 DESK v USD v živo:

$0.00037015
$0.00037015$0.00037015
-0.20%1D
USD
DESK (DESK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:58:31 (UTC+8)

Današnja cena DESK

Današnja cena kriptovalute DESK (DESK) v živo je --, s spremembo 0.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DESK v USD je -- na DESK.

Kriptovaluta DESK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 341,955, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 923.82M DESK. V zadnjih 24 urah se je DESK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00474878, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DESK premaknil -- v zadnji uri in -35.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DESK (DESK)

$ 341.96K
$ 341.96K$ 341.96K

--
----

$ 370.15K
$ 370.15K$ 370.15K

923.82M
923.82M 923.82M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DESK je $ 341.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DESK je 923.82M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 370.15K.

Zgodovina cene DESK, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00474878
$ 0.00474878$ 0.00474878

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.29%

-35.73%

-35.73%

Zgodovina cen DESK (DESK) v USD

Danes je bila sprememba cene DESK v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene DESK v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene DESK v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene DESK v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.29%
30 dni$ 0-75.15%
60 dni$ 0-68.71%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto DESK

Napoved cene DESK (DESK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DESK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DESK (DESK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DESK lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DESK v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DESK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DESK.

Kaj je DESK (DESK)

DESK is a next-generation DeFi perpetual trading infrastructure designed for both human traders and AI agents. The protocol combines two trading systems: a Pool-based model (evolved from the HMX platform) and a new Central Limit Order Book (CLOB) engine. DESK enables cross-margin trading, embedded money markets, real-time oracle feeds (via Pyth, Stork, RedStone), and modular integration with AI trading agents. Its architecture focuses on scalability, capital efficiency, and developer extensibility—making DESK a core building block for the future of onchain perps.

Vir DESK (DESK)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DESK

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DESK?
Če bi kriptovaluta DESK rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DESK.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:58:31 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti DESK (DESK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti DESK

