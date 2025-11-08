Današnja cena DeFrogs

Današnja cena kriptovalute DeFrogs (DEFROGS) v živo je $ 38.22, s spremembo 6.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEFROGS v USD je $ 38.22 na DEFROGS.

Kriptovaluta DeFrogs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 382,171, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00K DEFROGS. V zadnjih 24 urah se je DEFROGS trgovalo med $ 35.65 (najnižje) in $ 38.6 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3,930.55, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 34.07.

V kratkoročni uspešnosti se je DEFROGS premaknil -- v zadnji uri in -12.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DeFrogs (DEFROGS)

Tržna kapitalizacija $ 382.17K$ 382.17K $ 382.17K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 382.17K$ 382.17K $ 382.17K Zaloga v obtoku 10.00K 10.00K 10.00K Skupna ponudba 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DeFrogs je $ 382.17K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DEFROGS je 10.00K, skupna ponudba pa znaša 10000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 382.17K.