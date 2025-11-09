Na podlagi vaše napovedi bi lahko DeFrogs zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 37.64.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko DeFrogs zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 39.5220.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena DEFROGS za leto 2027 $ 41.4981 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena DEFROGS za leto 2028 $ 43.5730 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DEFROGS v letu 2029 $ 45.7516 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DEFROGS v letu 2030 $ 48.0392 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena DeFrogs lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 78.2508.

Leta 2050 bi se cena DeFrogs lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 127.4623.