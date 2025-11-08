Današnja cena Dechat

Današnja cena kriptovalute Dechat (DECHAT) v živo je $ 0.00359283, s spremembo 3.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DECHAT v USD je $ 0.00359283 na DECHAT.

Kriptovaluta Dechat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,346.25, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.70M DECHAT. V zadnjih 24 urah se je DECHAT trgovalo med $ 0.00357866 (najnižje) in $ 0.00373024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 8.15, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00150656.

V kratkoročni uspešnosti se je DECHAT premaknil -0.67% v zadnji uri in +14.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dechat (DECHAT)

Tržna kapitalizacija $ 13.35K$ 13.35K $ 13.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 90.13K$ 90.13K $ 90.13K Zaloga v obtoku 3.70M 3.70M 3.70M Skupna ponudba 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Dechat je $ 13.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DECHAT je 3.70M, skupna ponudba pa znaša 25000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 90.13K.