Na podlagi vaše napovedi bi lahko Dechat zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.003620.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Dechat zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.003801.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena DECHAT za leto 2027 $ 0.003991 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena DECHAT za leto 2028 $ 0.004190 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DECHAT v letu 2029 $ 0.004400 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DECHAT v letu 2030 $ 0.004620 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Dechat lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.007526.

Leta 2050 bi se cena Dechat lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.012259.