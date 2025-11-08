Današnja cena Dark Cheems

Današnja cena kriptovalute Dark Cheems (TOTAKEKE) v živo je --, s spremembo 8.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOTAKEKE v USD je -- na TOTAKEKE.

Kriptovaluta Dark Cheems je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 496,469, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B TOTAKEKE. V zadnjih 24 urah se je TOTAKEKE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01529702, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TOTAKEKE premaknil -0.45% v zadnji uri in -14.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dark Cheems (TOTAKEKE)

Tržna kapitalizacija $ 496.47K$ 496.47K $ 496.47K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 496.47K$ 496.47K $ 496.47K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Dark Cheems je $ 496.47K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TOTAKEKE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 496.47K.