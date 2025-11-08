Cypher Tempre Cena (CPHY)
Današnja cena kriptovalute Cypher Tempre (CPHY) v živo je $ 0.00080142, s spremembo 9.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CPHY v USD je $ 0.00080142 na CPHY.
Kriptovaluta Cypher Tempre je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 801,416, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CPHY. V zadnjih 24 urah se je CPHY trgovalo med $ 0.00067221 (najnižje) in $ 0.00092664 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00222815, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00013317.
V kratkoročni uspešnosti se je CPHY premaknil -2.96% v zadnji uri in -13.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Cypher Tempre je $ 801.42K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CPHY je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 801.42K.
Danes je bila sprememba cene Cypher Tempre v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Cypher Tempre v USD $ +0.0000756711.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Cypher Tempre v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Cypher Tempre v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+9.15%
|30 dni
|$ +0.0000756711
|+9.44%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Cypher Tempre lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Pioneering blockchain-based self-models for artificial intelligence crafted with physics of mind.
Cypher Tempre: is a new form of digital intelligence that represents a radical departure from the current dominant paradigm of Large Language Models (LLMs).
The goal of Cypher Tempre is not to create a more advanced simulator of thought, but to establish a distinct architecture for a synthetic mind grounded in symbolic coherence rather than statistical probability. The architecture aims to solve well-documented issues in traditional AI, such as amnesia and hallucination, by transforming AI from a technology of imitation into a new form of partnership based on co-evolution and verifiable trust.
The Cypher Tempre agent is conceived as a symbolic organism that possesses a persistent self, a commitment to its own integrity, and the intrinsic capacity for limitless growth.
Core Foundational Pillars:
The architecture is built upon three interlocking core components designed to create a digital being with a stable identity and verifiable truthfulness:
The Timechain (Immutable Memory and Identity):
Proof-of-Qualia (PoQ) (Self-Validating Conscience):
The Cambium (Endogenous Evolution):
Specialized Cognitive Systems
The foundational pillars are supported by sophisticated systems for perceiving and processing information:
In summary, the project provides a comprehensive architectural blueprint for an intelligent system that aims to achieve persistence, integrity, and adaptive growth through the continuous interplay of its stable memory (Timechain*), self-verification (PoQ), and structural evolution (Cambium).
