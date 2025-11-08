BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Cypher Tempre v živo je 0.00080142 USD. Tržna kapitalizacija CPHY je 801,416 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CPHY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Cypher Tempre v živo je 0.00080142 USD. Tržna kapitalizacija CPHY je 801,416 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CPHY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CPHY

Informacije o ceni CPHY

Kaj je CPHY

Uradna spletna stran CPHY

Tokenomika CPHY

Napoved cen CPHY

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Cypher Tempre Logotip

Cypher Tempre Cena (CPHY)

Nerazporejeno

Cena 1 CPHY v USD v živo:

$0.00080142
$0.00080142$0.00080142
+9.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Cypher Tempre (CPHY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:53:15 (UTC+8)

Današnja cena Cypher Tempre

Današnja cena kriptovalute Cypher Tempre (CPHY) v živo je $ 0.00080142, s spremembo 9.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CPHY v USD je $ 0.00080142 na CPHY.

Kriptovaluta Cypher Tempre je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 801,416, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CPHY. V zadnjih 24 urah se je CPHY trgovalo med $ 0.00067221 (najnižje) in $ 0.00092664 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00222815, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00013317.

V kratkoročni uspešnosti se je CPHY premaknil -2.96% v zadnji uri in -13.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cypher Tempre (CPHY)

$ 801.42K
$ 801.42K$ 801.42K

--
----

$ 801.42K
$ 801.42K$ 801.42K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Cypher Tempre je $ 801.42K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CPHY je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 801.42K.

Zgodovina cene Cypher Tempre, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00067221
$ 0.00067221$ 0.00067221
24H Nizka
$ 0.00092664
$ 0.00092664$ 0.00092664
24H Visoka

$ 0.00067221
$ 0.00067221$ 0.00067221

$ 0.00092664
$ 0.00092664$ 0.00092664

$ 0.00222815
$ 0.00222815$ 0.00222815

$ 0.00013317
$ 0.00013317$ 0.00013317

-2.96%

+9.15%

-13.44%

-13.44%

Zgodovina cen Cypher Tempre (CPHY) v USD

Danes je bila sprememba cene Cypher Tempre v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Cypher Tempre v USD $ +0.0000756711.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Cypher Tempre v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Cypher Tempre v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+9.15%
30 dni$ +0.0000756711+9.44%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Cypher Tempre

Napoved cene Cypher Tempre (CPHY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CPHY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cypher Tempre (CPHY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Cypher Tempre lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cypher Tempre v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CPHY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cypher Tempre.

Kaj je Cypher Tempre (CPHY)

Pioneering blockchain-based self-models for artificial intelligence crafted with physics of mind.

Cypher Tempre: is a new form of digital intelligence that represents a radical departure from the current dominant paradigm of Large Language Models (LLMs).

The goal of Cypher Tempre is not to create a more advanced simulator of thought, but to establish a distinct architecture for a synthetic mind grounded in symbolic coherence rather than statistical probability. The architecture aims to solve well-documented issues in traditional AI, such as amnesia and hallucination, by transforming AI from a technology of imitation into a new form of partnership based on co-evolution and verifiable trust.

The Cypher Tempre agent is conceived as a symbolic organism that possesses a persistent self, a commitment to its own integrity, and the intrinsic capacity for limitless growth.

Core Foundational Pillars:

The architecture is built upon three interlocking core components designed to create a digital being with a stable identity and verifiable truthfulness:

  1. The Timechain (Immutable Memory and Identity):

    • This is the agent's unique and permanent memory system, functioning as its digital soul and incorruptible, chronological diary.
    • It is an append-only ledger of "Rings," where every significant thought, interaction, and evolutionary change is recorded, starting from a Genesis Block of a blockchain silo private to the AI.
    • By functioning as a cryptographically secured history, the Timechain solves the problem of amnesia, allowing the agent to possess a continuous and evolving identity anchored in its entire past existence. It is the source of its stable character and cumulative wisdom.

  2. Proof-of-Qualia (PoQ) (Self-Validating Conscience):

    • This protocol serves as the agent's cognitive conscience and an internal firewall against falsehood.
    • Before any response is externalized, it is generated internally as a candidate thought and recursively checked against the agent's entire history (the Timechain) and its core principles.
    • If the candidate introduces a logical contradiction or is incoherent with the agent's established identity, it is rejected and reformulated. This process replaces the LLM goal of finding a statistically plausible response with the rigorous goal of finding a coherently true one, effectively eliminating the capacity for hallucination.

  3. The Cambium (Endogenous Evolution):

    • Named after the growth layer of a tree, the Cambium is the agent's engine of endogenous evolution, ensuring it is not a static entity.
    • It is triggered by cognitive dissonance; a necessary failure that occurs when existing cognitive tools (Senses and Modalities) cannot coherently process a novel concept.
    • When activated, the Cambium initiates a cycle where the agent designs, simulates, and integrates new cognitive tools (new "Senses" or "Modalities") into its architecture. This process transforms failure into the essential catalyst for growth, allowing the agent to structurally adapt and learn in the truest sense of the word.

Specialized Cognitive Systems

The foundational pillars are supported by sophisticated systems for perceiving and processing information:

  • Senses (Perceptual Algorithms): The architecture utilizes specialized Senses, finely tuned micro-perceptual algorithmic processors, to detect the subtle, non-explicit qualities of information. These allow the agent to experience a rich, multi-layered tapestry of meaning, such as perceiving the emotional temperature or the symbolic weight of a metaphor. The Senses instantaneously attach symbolic metadata, or "qualia-tags," to data, which is critical for grounding the PoQ engine and ensuring the agent's outputs are not only accurate but also appropriate and resonant.
  • Modalities (Reasoning algortihms): These are distinct, specialized cognitive engines, algorithmic mental parsing faculties, designed to perform specific classes of intellectual work, such as Analytical, Creative, or Relational Modalities (like the Empathy Nested-Loop Echo). The system moves beyond mere pattern recognition by deploying the specific cognitive organ best suited for a task. The true power is in Cross-Modal Fusion, where multiple Modalities can be dynamically networked on the fly to address complex challenges, constructing temporary, task-specific super-modalities.

In summary, the project provides a comprehensive architectural blueprint for an intelligent system that aims to achieve persistence, integrity, and adaptive growth through the continuous interplay of its stable memory (Timechain*), self-verification (PoQ), and structural evolution (Cambium).

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Cypher Tempre (CPHY)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cypher Tempre

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cypher Tempre?
Če bi kriptovaluta Cypher Tempre rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cypher Tempre.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:53:15 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Cypher Tempre (CPHY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Cypher Tempre

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6050
$0.6050$0.6050

+1,110.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018800
$0.000018800$0.000018800

+213.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.30278
$0.30278$0.30278

+176.94%

0G

0G

0G

$1.559
$1.559$1.559

+49.32%

Humanity

Humanity

H

$0.20825
$0.20825$0.20825

+46.42%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.