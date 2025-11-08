Današnja cena CULOSUI

Današnja cena kriptovalute CULOSUI (CULO) v živo je --, s spremembo 21.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CULO v USD je -- na CULO.

Kriptovaluta CULOSUI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 114,813, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CULO. V zadnjih 24 urah se je CULO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00132675, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CULO premaknil -0.08% v zadnji uri in -4.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CULOSUI (CULO)

Tržna kapitalizacija $ 114.81K$ 114.81K $ 114.81K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 114.81K$ 114.81K $ 114.81K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija CULOSUI je $ 114.81K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CULO je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 114.81K.