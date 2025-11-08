Današnja cena Cryowar

Današnja cena kriptovalute Cryowar (CWAR) v živo je $ 0.00143448, s spremembo 0.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CWAR v USD je $ 0.00143448 na CWAR.

Kriptovaluta Cryowar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 432,291, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 301.36M CWAR. V zadnjih 24 urah se je CWAR trgovalo med $ 0.0014289 (najnižje) in $ 0.0014349 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.29, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CWAR premaknil +0.31% v zadnji uri in +8.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cryowar (CWAR)

Tržna kapitalizacija $ 432.29K$ 432.29K $ 432.29K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Zaloga v obtoku 301.36M 301.36M 301.36M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Cryowar je $ 432.29K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CWAR je 301.36M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.43M.