Današnja cena Cronos Legends

Današnja cena kriptovalute Cronos Legends (CLG) v živo je $ 113.73, s spremembo 5.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CLG v USD je $ 113.73 na CLG.

Kriptovaluta Cronos Legends je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38,195, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 335.83 CLG. V zadnjih 24 urah se je CLG trgovalo med $ 108.21 (najnižje) in $ 117.9 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 474.6, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 52.75.

V kratkoročni uspešnosti se je CLG premaknil -0.26% v zadnji uri in -12.56% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cronos Legends (CLG)

Tržna kapitalizacija $ 38.20K$ 38.20K $ 38.20K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 54.36K$ 54.36K $ 54.36K Zaloga v obtoku 335.83 335.83 335.83 Skupna ponudba 477.9525 477.9525 477.9525

Trenutna tržna kapitalizacija Cronos Legends je $ 38.20K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CLG je 335.83, skupna ponudba pa znaša 477.9525. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 54.36K.