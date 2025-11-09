Na podlagi vaše napovedi bi lahko Cronos Legends zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 112.75.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Cronos Legends zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 118.3875.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CLG za leto 2027 $ 124.3068 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CLG za leto 2028 $ 130.5222 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CLG v letu 2029 $ 137.0483 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CLG v letu 2030 $ 143.9007 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Cronos Legends lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 234.3991.

Leta 2050 bi se cena Cronos Legends lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 381.8115.