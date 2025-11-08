Današnja cena Concilium

Današnja cena kriptovalute Concilium (CONCILIUM) v živo je $ 2.39, s spremembo 9.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CONCILIUM v USD je $ 2.39 na CONCILIUM.

Kriptovaluta Concilium je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,631,111, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.88M CONCILIUM. V zadnjih 24 urah se je CONCILIUM trgovalo med $ 2.11 (najnižje) in $ 2.42 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5.57, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.16.

V kratkoročni uspešnosti se je CONCILIUM premaknil -0.77% v zadnji uri in -21.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Concilium (CONCILIUM)

Tržna kapitalizacija $ 11.63M$ 11.63M $ 11.63M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Zaloga v obtoku 4.88M 4.88M 4.88M Skupna ponudba 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

Trenutna tržna kapitalizacija Concilium je $ 11.63M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CONCILIUM je 4.88M, skupna ponudba pa znaša 4999999.999999373. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.93M.