Današnja cena Coin

Današnja cena kriptovalute Coin (COINS) v živo je $ 0.00022311, s spremembo 3.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COINS v USD je $ 0.00022311 na COINS.

Kriptovaluta Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 224,420, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M COINS. V zadnjih 24 urah se je COINS trgovalo med $ 0.00021016 (najnižje) in $ 0.00023106 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00260472, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00008402.

V kratkoročni uspešnosti se je COINS premaknil -1.24% v zadnji uri in -60.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Coin (COINS)

Tržna kapitalizacija $ 224.42K$ 224.42K $ 224.42K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 224.42K$ 224.42K $ 224.42K Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,999,380.700169 999,999,380.700169 999,999,380.700169

Trenutna tržna kapitalizacija Coin je $ 224.42K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba COINS je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999380.700169. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 224.42K.