Današnja cena kriptovalute Coin v živo je 0.00022311 USD. Tržna kapitalizacija COINS je 224,420 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COINS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o COINS

Informacije o ceni COINS

Kaj je COINS

Bela knjiga COINS

Uradna spletna stran COINS

Tokenomika COINS

Napoved cen COINS

Coin Logotip

Coin Cena (COINS)

Nerazporejeno

Cena 1 COINS v USD v živo:

$0.00022311
+3.90%1D
mexc
USD
Coin (COINS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:52:11 (UTC+8)

Današnja cena Coin

Današnja cena kriptovalute Coin (COINS) v živo je $ 0.00022311, s spremembo 3.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COINS v USD je $ 0.00022311 na COINS.

Kriptovaluta Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 224,420, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M COINS. V zadnjih 24 urah se je COINS trgovalo med $ 0.00021016 (najnižje) in $ 0.00023106 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00260472, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00008402.

V kratkoročni uspešnosti se je COINS premaknil -1.24% v zadnji uri in -60.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Coin (COINS)

$ 224.42K
--
$ 224.42K
1000.00M
999,999,380.700169
Trenutna tržna kapitalizacija Coin je $ 224.42K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba COINS je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999380.700169. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 224.42K.

Zgodovina cene Coin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00021016
24H Nizka
$ 0.00023106
24H Visoka

$ 0.00021016
$ 0.00023106
$ 0.00260472
$ 0.00008402
-1.24%

+3.98%

-60.02%

-60.02%

Zgodovina cen Coin (COINS) v USD

Danes je bila sprememba cene Coin v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Coin v USD $ -0.0001649260.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Coin v USD $ -0.0001780847.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Coin v USD $ +0.00006695966230329788.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+3.98%
30 dni$ -0.0001649260-73.92%
60 dni$ -0.0001780847-79.81%
90 dni$ +0.00006695966230329788+42.88%

Napoved cene za kriptovaluto Coin

Napoved cene Coin (COINS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COINS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Coin (COINS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Coin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COINS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Coin.

Kaj je Coin (COINS)

Reserve Coin (COINS) is digital money designed for everyday life. With the Reserve Bank app, you can add a Reserve Bank Card to Apple Pay, Samsung Pay, or Google Pay and pay with your phone anywhere regular cards are accepted. Instead of being just something people trade online, COINS is built to be useful in the real world—easy to spend, simple to understand, and ready to use for shopping, sending money, or everyday payments.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Coin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Coin?
Če bi kriptovaluta Coin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Coin.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:52:11 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Coin (COINS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Coin

