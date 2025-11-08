Današnja cena CODY

Današnja cena kriptovalute CODY (CODY) v živo je $ 0.00001044, s spremembo 0.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CODY v USD je $ 0.00001044 na CODY.

Kriptovaluta CODY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 800,239, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 76.59B CODY. V zadnjih 24 urah se je CODY trgovalo med $ 0.00000996 (najnižje) in $ 0.00001118 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00003875, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000346.

V kratkoročni uspešnosti se je CODY premaknil -0.48% v zadnji uri in -23.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CODY (CODY)

Tržna kapitalizacija $ 800.24K$ 800.24K $ 800.24K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Zaloga v obtoku 76.59B 76.59B 76.59B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

