Današnja cena Coded for millions

Današnja cena kriptovalute Coded for millions (CODED) v živo je $ 0.00003878, s spremembo 8.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CODED v USD je $ 0.00003878 na CODED.

Kriptovaluta Coded for millions je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 39,075, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.84M CODED. V zadnjih 24 urah se je CODED trgovalo med $ 0.00003554 (najnižje) in $ 0.0000427 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00066969, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003495.

V kratkoročni uspešnosti se je CODED premaknil -0.77% v zadnji uri in -26.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Coded for millions (CODED)

Tržna kapitalizacija $ 39.08K$ 39.08K $ 39.08K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 39.08K$ 39.08K $ 39.08K Zaloga v obtoku 999.84M 999.84M 999.84M Skupna ponudba 999,842,596.261205 999,842,596.261205 999,842,596.261205

Trenutna tržna kapitalizacija Coded for millions je $ 39.08K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CODED je 999.84M, skupna ponudba pa znaša 999842596.261205. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.08K.