Današnja cena CodEase

Današnja cena kriptovalute CodEase (CODON) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CODON v USD je -- na CODON.

Kriptovaluta CodEase je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 23,402, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 953.93M CODON. V zadnjih 24 urah se je CODON trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CODON premaknil -- v zadnji uri in -8.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CodEase (CODON)

Tržna kapitalizacija $ 23.40K$ 23.40K $ 23.40K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 24.53K$ 24.53K $ 24.53K Zaloga v obtoku 953.93M 953.93M 953.93M Skupna ponudba 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582

