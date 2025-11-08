Današnja cena ChadFi

Današnja cena kriptovalute ChadFi (CHADFI) v živo je $ 0.0002827, s spremembo 0.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CHADFI v USD je $ 0.0002827 na CHADFI.

Kriptovaluta ChadFi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 282,313, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CHADFI. V zadnjih 24 urah se je CHADFI trgovalo med $ 0.0002807 (najnižje) in $ 0.00028355 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00174818, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00026781.

V kratkoročni uspešnosti se je CHADFI premaknil +0.31% v zadnji uri in -56.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ChadFi (CHADFI)

Tržna kapitalizacija $ 282.31K$ 282.31K $ 282.31K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 282.31K$ 282.31K $ 282.31K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

