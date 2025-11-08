Današnja cena Caesar

Današnja cena kriptovalute Caesar (CAESAR) v živo je $ 0.00946006, s spremembo 8.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CAESAR v USD je $ 0.00946006 na CAESAR.

Kriptovaluta Caesar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,468,540, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M CAESAR. V zadnjih 24 urah se je CAESAR trgovalo med $ 0.0082622 (najnižje) in $ 0.00986787 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02986281, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00704573.

V kratkoročni uspešnosti se je CAESAR premaknil -0.36% v zadnji uri in -5.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Caesar (CAESAR)

Tržna kapitalizacija $ 9.47M$ 9.47M $ 9.47M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.47M$ 9.47M $ 9.47M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,999,894.3282104 999,999,894.3282104 999,999,894.3282104

