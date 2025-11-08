Današnja cena BVM

Današnja cena kriptovalute BVM (BVM) v živo je $ 0.0111598, s spremembo 5.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BVM v USD je $ 0.0111598 na BVM.

Kriptovaluta BVM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 276,971, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 24.82M BVM. V zadnjih 24 urah se je BVM trgovalo med $ 0.01051393 (najnižje) in $ 0.01117829 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.94, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0089956.

V kratkoročni uspešnosti se je BVM premaknil +0.00% v zadnji uri in -3.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BVM (BVM)

Tržna kapitalizacija $ 276.97K$ 276.97K $ 276.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Zaloga v obtoku 24.82M 24.82M 24.82M Skupna ponudba 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

