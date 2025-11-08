Današnja cena Brain

Današnja cena kriptovalute Brain (SN90) v živo je $ 0.599998, s spremembo 6.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN90 v USD je $ 0.599998 na SN90.

Kriptovaluta Brain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 330,504, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 549.68K SN90. V zadnjih 24 urah se je SN90 trgovalo med $ 0.562157 (najnižje) in $ 0.665546 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.952517, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.316266.

V kratkoročni uspešnosti se je SN90 premaknil -0.65% v zadnji uri in -32.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Brain (SN90)

Tržna kapitalizacija $ 330.50K$ 330.50K $ 330.50K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 330.50K$ 330.50K $ 330.50K Zaloga v obtoku 549.68K 549.68K 549.68K Skupna ponudba 549,680.0 549,680.0 549,680.0

