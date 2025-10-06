Današnja cena boris v živo je 0.00003172 USD. Spremljajte posodobitve cen BORIS v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen BORIS.Današnja cena boris v živo je 0.00003172 USD. Spremljajte posodobitve cen BORIS v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen BORIS.

Več o BORIS

Informacije o ceni BORIS

Uradna spletna stran BORIS

Tokenomika BORIS

Napoved cen BORIS

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

boris Logotip

boris Cena (BORIS)

Nerazporejeno

Cena 1 BORIS v USD v živo:

--
----
-6.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
boris (BORIS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:37:23 (UTC+8)

Informacije o ceni boris (BORIS) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00003171
$ 0.00003171$ 0.00003171
24H Nizka
$ 0.00003398
$ 0.00003398$ 0.00003398
24H Visoka

$ 0.00003171
$ 0.00003171$ 0.00003171

$ 0.00003398
$ 0.00003398$ 0.00003398

$ 0.00108161
$ 0.00108161$ 0.00108161

$ 0.00002574
$ 0.00002574$ 0.00002574

-0.34%

-6.16%

+17.70%

+17.70%

Cena boris (BORIS) v realnem času je $0.00003172. V zadnjih 24 urah se je BORIS trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00003171 in najvišjo vrednostjo $ 0.00003398, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena BORIS v vseh časov je $ 0.00108161, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00002574.

Kratkoročna uspešnost BORIS se je v zadnji uri spremenila za -0.34%, v 24 urah -6.16% in v 7 dneh +17.70%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije boris (BORIS)

$ 31.71K
$ 31.71K$ 31.71K

--
----

$ 31.71K
$ 31.71K$ 31.71K

999.90M
999.90M 999.90M

999,895,217.655314
999,895,217.655314 999,895,217.655314

Trenutna tržna kapitalizacija boris je $ 31.71K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BORIS je 999.90M, skupna ponudba pa znaša 999895217.655314. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.71K.

Zgodovina cen boris (BORIS) v USD

Danes je bila sprememba cene boris v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene boris v USD $ -0.0000068484.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene boris v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene boris v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-6.16%
30 dni$ -0.0000068484-21.59%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Kaj je boris (BORIS)

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir boris (BORIS)

Uradna spletna stran

Napoved cene boris (USD)

Koliko bo boris (BORIS) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v boris (BORIS) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za boris.

Preverite napoved cene boris zdaj!

BORIS v lokalne valute

Tokenomika boris (BORIS)

Z razumevanjem tokenomike boris (BORIS) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko BORIS zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o boris (BORIS)

Koliko je danes vreden boris (BORIS)?
Cena BORIS v živo v USD je 0.00003172 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena BORIS v USD?
Trenutna cena BORIS v USD je $ 0.00003172. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe boris?
Tržna kapitalizacija za BORIS je $ 31.71K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok BORIS?
Razpoložljivi obtok BORIS je 999.90M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini BORIS?
BORIS je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.00108161 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena BORIS vseh časov (ATL)?
BORIS vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.00002574 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja BORIS?
24-urni volumen trgovanja v živo za BORIS je -- USD.
Bo BORIS zrasel?
Cena BORIS se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen BORIS.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:37:23 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti boris (BORIS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.