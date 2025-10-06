Informacije o ceni boris (BORIS) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.00003171 $ 0.00003171 $ 0.00003171 24H Nizka $ 0.00003398 $ 0.00003398 $ 0.00003398 24H Visoka 24H Nizka $ 0.00003171$ 0.00003171 $ 0.00003171 24H Visoka $ 0.00003398$ 0.00003398 $ 0.00003398 Najvišja vseh časov $ 0.00108161$ 0.00108161 $ 0.00108161 Najnižja cena $ 0.00002574$ 0.00002574 $ 0.00002574 Sprememba cene (1H) -0.34% Sprememba cene (1D) -6.16% Sprememba cene (7D) +17.70% Sprememba cene (7D) +17.70%

Cena boris (BORIS) v realnem času je $0.00003172. V zadnjih 24 urah se je BORIS trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00003171 in najvišjo vrednostjo $ 0.00003398, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena BORIS v vseh časov je $ 0.00108161, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00002574.

Kratkoročna uspešnost BORIS se je v zadnji uri spremenila za -0.34%, v 24 urah -6.16% in v 7 dneh +17.70%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije boris (BORIS)

Tržna kapitalizacija $ 31.71K$ 31.71K $ 31.71K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.71K$ 31.71K $ 31.71K Zaloga v obtoku 999.90M 999.90M 999.90M Skupna ponudba 999,895,217.655314 999,895,217.655314 999,895,217.655314

Trenutna tržna kapitalizacija boris je $ 31.71K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BORIS je 999.90M, skupna ponudba pa znaša 999895217.655314. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.71K.