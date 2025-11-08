Današnja cena Boopa

Današnja cena kriptovalute Boopa (BOOPA) v živo je --, s spremembo 2.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOOPA v USD je -- na BOOPA.

Kriptovaluta Boopa je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 41,968, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BOOPA. V zadnjih 24 urah se je BOOPA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01075817, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BOOPA premaknil -3.53% v zadnji uri in -26.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Boopa (BOOPA)

Tržna kapitalizacija $ 41.97K$ 41.97K $ 41.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 41.97K$ 41.97K $ 41.97K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Boopa je $ 41.97K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BOOPA je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 41.97K.