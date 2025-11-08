Današnja cena BNBGUY

Današnja cena kriptovalute BNBGUY (BNBGUY) v živo je --, s spremembo 6.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BNBGUY v USD je -- na BNBGUY.

Kriptovaluta BNBGUY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,749.15, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 953.10M BNBGUY. V zadnjih 24 urah se je BNBGUY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BNBGUY premaknil +0.35% v zadnji uri in -28.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BNBGUY (BNBGUY)

Tržna kapitalizacija $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K Zaloga v obtoku 953.10M 953.10M 953.10M Skupna ponudba 953,096,958.0 953,096,958.0 953,096,958.0

Trenutna tržna kapitalizacija BNBGUY je $ 12.75K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BNBGUY je 953.10M, skupna ponudba pa znaša 953096958.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.75K.