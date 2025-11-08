Današnja cena bitSmiley

Današnja cena kriptovalute bitSmiley (SMILE) v živo je $ 0.00210798, s spremembo 8.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SMILE v USD je $ 0.00210798 na SMILE.

Kriptovaluta bitSmiley je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 51,554, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 24.46M SMILE. V zadnjih 24 urah se je SMILE trgovalo med $ 0.00186258 (najnižje) in $ 0.00230247 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.472158, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SMILE premaknil +1.35% v zadnji uri in +30.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije bitSmiley (SMILE)

Tržna kapitalizacija $ 51.55K$ 51.55K $ 51.55K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 442.68K$ 442.68K $ 442.68K Zaloga v obtoku 24.46M 24.46M 24.46M Skupna ponudba 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

