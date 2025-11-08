Današnja cena Beta Trader

Današnja cena kriptovalute Beta Trader (BETA) v živo je $ 0.00001289, s spremembo 1.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BETA v USD je $ 0.00001289 na BETA.

Kriptovaluta Beta Trader je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,869.67, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.65M BETA. V zadnjih 24 urah se je BETA trgovalo med $ 0.00001269 (najnižje) in $ 0.00001292 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00442072, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001071.

V kratkoročni uspešnosti se je BETA premaknil -- v zadnji uri in -17.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Beta Trader (BETA)

Tržna kapitalizacija $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Zaloga v obtoku 998.65M 998.65M 998.65M Skupna ponudba 998,645,248.223 998,645,248.223 998,645,248.223

Trenutna tržna kapitalizacija Beta Trader je $ 12.87K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BETA je 998.65M, skupna ponudba pa znaša 998645248.223. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.87K.