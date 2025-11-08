Današnja cena Beaver

Današnja cena kriptovalute Beaver (BEAVER) v živo je --, s spremembo 5.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BEAVER v USD je -- na BEAVER.

Kriptovaluta Beaver je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,336.24, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69T BEAVER. V zadnjih 24 urah se je BEAVER trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BEAVER premaknil -0.02% v zadnji uri in -8.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Beaver (BEAVER)

Tržna kapitalizacija $ 18.34K$ 18.34K $ 18.34K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.34K$ 18.34K $ 18.34K Zaloga v obtoku 420.69T 420.69T 420.69T Skupna ponudba 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Beaver je $ 18.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BEAVER je 420.69T, skupna ponudba pa znaša 420690000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.34K.