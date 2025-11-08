Današnja cena BEARY

Današnja cena kriptovalute BEARY (BEARY) v živo je $ 0.00001102, s spremembo 3.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BEARY v USD je $ 0.00001102 na BEARY.

Kriptovaluta BEARY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,909.79, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 989.71M BEARY. V zadnjih 24 urah se je BEARY trgovalo med $ 0.00001062 (najnižje) in $ 0.00001114 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00268921, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000998.

V kratkoročni uspešnosti se je BEARY premaknil -- v zadnji uri in -19.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BEARY (BEARY)

Tržna kapitalizacija $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K Zaloga v obtoku 989.71M 989.71M 989.71M Skupna ponudba 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

