Današnja cena APX

Današnja cena kriptovalute APX (APX) v živo je $ 0.269998, s spremembo 4.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APX v USD je $ 0.269998 na APX.

Kriptovaluta APX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,111,790, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 37.47M APX. V zadnjih 24 urah se je APX trgovalo med $ 0.252297 (najnižje) in $ 0.297244 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.42, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00007159.

V kratkoročni uspešnosti se je APX premaknil -0.25% v zadnji uri in +9.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije APX (APX)

Tržna kapitalizacija $ 10.11M$ 10.11M $ 10.11M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.07B$ 1.07B $ 1.07B Zaloga v obtoku 37.47M 37.47M 37.47M Skupna ponudba 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

Trenutna tržna kapitalizacija APX je $ 10.11M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba APX je 37.47M, skupna ponudba pa znaša 3975255603.427746. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.07B.