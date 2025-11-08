BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Altered State Machine v živo je 0.00379212 USD. Tržna kapitalizacija ASTO je 1,097,754 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ASTO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ASTO

Informacije o ceni ASTO

Kaj je ASTO

Uradna spletna stran ASTO

Tokenomika ASTO

Napoved cen ASTO

Altered State Machine Logotip

Altered State Machine Cena (ASTO)

Nerazporejeno

Cena 1 ASTO v USD v živo:

$0.00379212
$0.00379212
-0.60%1D
Altered State Machine (ASTO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:47:35 (UTC+8)

Današnja cena Altered State Machine

Današnja cena kriptovalute Altered State Machine (ASTO) v živo je $ 0.00379212, s spremembo 0.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASTO v USD je $ 0.00379212 na ASTO.

Kriptovaluta Altered State Machine je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,097,754, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 289.48M ASTO. V zadnjih 24 urah se je ASTO trgovalo med $ 0.00378204 (najnižje) in $ 0.00385244 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.890471, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00377727.

V kratkoročni uspešnosti se je ASTO premaknil -0.55% v zadnji uri in -8.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Altered State Machine (ASTO)

$ 1.10M
$ 1.10M

--
--

$ 7.02M
$ 7.02M

289.48M
289.48M

1,852,288,699.0
1,852,288,699.0

Trenutna tržna kapitalizacija Altered State Machine je $ 1.10M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ASTO je 289.48M, skupna ponudba pa znaša 1852288699.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.02M.

Zgodovina cene Altered State Machine, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00378204
$ 0.00378204
24H Nizka
$ 0.00385244
$ 0.00385244
24H Visoka

$ 0.00378204
$ 0.00378204

$ 0.00385244
$ 0.00385244

$ 0.890471
$ 0.890471

$ 0.00377727
$ 0.00377727

-0.55%

-0.61%

-8.50%

-8.50%

Zgodovina cen Altered State Machine (ASTO) v USD

Danes je bila sprememba cene Altered State Machine v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Altered State Machine v USD $ -0.0005331155.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Altered State Machine v USD $ -0.0015667124.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Altered State Machine v USD $ -0.003403111802084295.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.61%
30 dni$ -0.0005331155-14.05%
60 dni$ -0.0015667124-41.31%
90 dni$ -0.003403111802084295-47.29%

Napoved cene za kriptovaluto Altered State Machine

Napoved cene Altered State Machine (ASTO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ASTO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Altered State Machine (ASTO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Altered State Machine lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Altered State Machine v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ASTO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Altered State Machine.

Kaj je Altered State Machine (ASTO)

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

Vir Altered State Machine (ASTO)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Altered State Machine

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Altered State Machine?
Če bi kriptovaluta Altered State Machine rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Altered State Machine.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:47:35 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Altered State Machine (ASTO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.1655

$0.000066976

$0.23819

$1.528

$0.1822

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.