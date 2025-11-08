Današnja cena Altered State Machine

Današnja cena kriptovalute Altered State Machine (ASTO) v živo je $ 0.00379212, s spremembo 0.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASTO v USD je $ 0.00379212 na ASTO.

Kriptovaluta Altered State Machine je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,097,754, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 289.48M ASTO. V zadnjih 24 urah se je ASTO trgovalo med $ 0.00378204 (najnižje) in $ 0.00385244 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.890471, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00377727.

V kratkoročni uspešnosti se je ASTO premaknil -0.55% v zadnji uri in -8.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Altered State Machine (ASTO)

Tržna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.02M$ 7.02M $ 7.02M Zaloga v obtoku 289.48M 289.48M 289.48M Skupna ponudba 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

