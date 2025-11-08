Današnja cena aiPump

Današnja cena kriptovalute aiPump (AIPUMP) v živo je --, s spremembo 12.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIPUMP v USD je -- na AIPUMP.

Kriptovaluta aiPump je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 124,612, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 418.67M AIPUMP. V zadnjih 24 urah se je AIPUMP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04072074, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AIPUMP premaknil +0.78% v zadnji uri in -31.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije aiPump (AIPUMP)

Tržna kapitalizacija $ 124.61K$ 124.61K $ 124.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 297.64K$ 297.64K $ 297.64K Zaloga v obtoku 418.67M 418.67M 418.67M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

