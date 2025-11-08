BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute ZKWASM v živo je 0.02977 USD. Tržna kapitalizacija ZKWASM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZKWASM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ZKWASM v živo je 0.02977 USD. Tržna kapitalizacija ZKWASM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZKWASM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena ZKWASM(ZKWASM)

Cena 1 ZKWASM v USD v živo:

$0.02976
+3.80%1D
USD
ZKWASM (ZKWASM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:39:08 (UTC+8)

Današnja cena ZKWASM

Današnja cena kriptovalute ZKWASM (ZKWASM) v živo je $ 0.02977, s spremembo 3.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZKWASM v USD je $ 0.02977 na ZKWASM.

Kriptovaluta ZKWASM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ZKWASM. V zadnjih 24 urah se je ZKWASM trgovalo med $ 0.02798 (najnižje) in $ 0.03292 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ZKWASM premaknil -0.14% v zadnji uri in -35.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 75.61K.

Tržne informacije ZKWASM (ZKWASM)

$ 75.61K
$ 29.77M
--
1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija ZKWASM je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 75.61K. Obstoječa ponudba ZKWASM je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.77M.

Zgodovina cene ZKWASM, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02798
24H Nizka
$ 0.03292
24H Visoka

$ 0.02798
$ 0.03292
--
--
-0.14%

+3.80%

-35.16%

-35.16%

Zgodovina cen ZKWASM (ZKWASM) v USD

Sledite spremembam cen ZKWASM za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0010895+3.80%
30 dni$ -0.02365-44.28%
60 dni$ -0.02935-49.65%
90 dni$ -0.00255-7.89%
Današnja sprememba cene ZKWASM

Danes je ZKWASM zabeležil spremembo $ +0.0010895 (+3.80%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene ZKWASM

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02365 (-44.28%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene ZKWASM

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ZKWASM spremenil za $ -0.02935 (-49.65%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene ZKWASM

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00255 (-7.89%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ZKWASM (ZKWASM) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ZKWASM.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ZKWASM

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ZKWASM, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ZKWASM?

ZKWASM price is influenced by several key factors:

Technology adoption: Integration and usage of zero-knowledge proof technology in web applications drives demand.

Market sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Development progress: Updates, partnerships, and technical milestones affect investor perception.

Competition: Performance relative to other ZK-proof and Layer 2 solutions influences market position.

Regulatory environment: Government policies on privacy-focused cryptocurrencies can impact trading.

Trading volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ZKWASM?

People want to know ZKWASM price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. As a cryptocurrency, ZKWASM's price fluctuates constantly, so real-time pricing helps investors buy/sell at optimal times, assess profits/losses, and make informed financial choices based on current market conditions.

Napoved cene za kriptovaluto ZKWASM

Napoved cene ZKWASM (ZKWASM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ZKWASM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ZKWASM (ZKWASM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ZKWASM lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ZKWASM v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ZKWASM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ZKWASM.

O ZKWASM

ZKWASM is a crypto asset designed to facilitate and enhance the functionality of decentralized applications (dApps). It operates on the basis of zero-knowledge proofs, a cryptographic principle that allows for the verification of transactions without revealing any other information about them. This ensures a high level of privacy and security for users. The asset's primary role is to serve as the computational fuel for executing smart contracts within its ecosystem, similar to how gas works in the Ethereum network. ZKWASM's issuance model is not widely known, but it's typically used within its own ecosystem and in other platforms that support dApps and require secure, private transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ZKWASM

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ZKWASM? Nakup ZKWASM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ZKWASM. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ZKWASM (ZKWASM).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ZKWASM bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu ZKWASM (ZKWASM)

Kaj lahko storite s kriptovaluto ZKWASM

Z lastništvom kriptovalute ZKWASM se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup ZKWASM (ZKWASM) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je ZKWASM (ZKWASM)

ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs.

ZKWASM Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje ZKWASM razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna ZKWASM spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ZKWASM

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ZKWASM?
Če bi kriptovaluta ZKWASM rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ZKWASM.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:39:08 (UTC+8)

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

