Današnja cena Frankencoin

Današnja cena kriptovalute Frankencoin (ZCHF) v živo je $ 1.2385, s spremembo 0.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZCHF v USD je $ 1.2385 na ZCHF.

Kriptovaluta Frankencoin je trenutno na #3915. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 ZCHF. V zadnjih 24 urah se je ZCHF trgovalo med $ 1.2373 (najnižje) in $ 1.2463 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.4867555171082332, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.0691543241973427.

V kratkoročni uspešnosti se je ZCHF premaknil 0.00% v zadnji uri in -0.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 41.19K.

Tržne informacije Frankencoin (ZCHF)

Uvrstitev No.3915 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 41.19K$ 41.19K $ 41.19K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.85M$ 11.85M $ 11.85M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Skupna ponudba 9,569,702 9,569,702 9,569,702 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Frankencoin je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 41.19K. Obstoječa ponudba ZCHF je 0.00, skupna ponudba pa znaša 9569702. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.85M.