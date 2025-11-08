BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Frankencoin v živo je 1.2385 USD. Tržna kapitalizacija ZCHF je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZCHF v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Frankencoin Logotip

Cena Frankencoin(ZCHF)

Cena 1 ZCHF v USD v živo:

$1.2385
-0.35%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:20:57 (UTC+8)

Današnja cena Frankencoin

Današnja cena kriptovalute Frankencoin (ZCHF) v živo je $ 1.2385, s spremembo 0.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZCHF v USD je $ 1.2385 na ZCHF.

Kriptovaluta Frankencoin je trenutno na #3915. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 ZCHF. V zadnjih 24 urah se je ZCHF trgovalo med $ 1.2373 (najnižje) in $ 1.2463 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.4867555171082332, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.0691543241973427.

V kratkoročni uspešnosti se je ZCHF premaknil 0.00% v zadnji uri in -0.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 41.19K.

Tržne informacije Frankencoin (ZCHF)

No.3915

$ 0.00
$ 41.19K
$ 11.85M
0.00
9,569,702
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Frankencoin je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 41.19K. Obstoječa ponudba ZCHF je 0.00, skupna ponudba pa znaša 9569702. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.85M.

Zgodovina cene Frankencoin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.2373
24H Nizka
$ 1.2463
24H Visoka

$ 1.2373
$ 1.2463
$ 1.4867555171082332
$ 1.0691543241973427
0.00%

-0.35%

-0.89%

-0.89%

Zgodovina cen Frankencoin (ZCHF) v USD

Sledite spremembam cen Frankencoin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00435-0.35%
30 dni$ -0.012-0.96%
60 dni$ -0.0165-1.32%
90 dni$ +0.6385+106.41%
Današnja sprememba cene Frankencoin

Danes je ZCHF zabeležil spremembo $ -0.00435 (-0.35%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Frankencoin

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.012 (-0.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Frankencoin

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ZCHF spremenil za $ -0.0165 (-1.32%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Frankencoin

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.6385 (+106.41%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Frankencoin (ZCHF) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Frankencoin.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Frankencoin

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Frankencoin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Frankencoin?

Frankencoin (ZCHF) prices are influenced by several key factors:

Supply and demand dynamics - Market participation and trading volume directly impact price movements.

Collateral backing - As a collateralized stablecoin, the value and quality of underlying assets affect stability.

Peg maintenance - Mechanisms to maintain the Swiss Franc peg influence price stability.

Market sentiment - Overall crypto market conditions and investor confidence.

Regulatory developments - Swiss financial regulations and broader crypto policy changes.

Adoption rate - Usage in DeFi protocols and real-world applications.

Liquidity - Available trading pairs and market depth on exchanges.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Frankencoin?

People want to know Frankencoin (ZCHF) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. As a Swiss franc-pegged stablecoin, ZCHF price movements help traders assess arbitrage opportunities and stability mechanisms.

Napoved cene za kriptovaluto Frankencoin

Napoved cene Frankencoin (ZCHF) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ZCHF v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Frankencoin (ZCHF) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Frankencoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Frankencoin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ZCHF za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Frankencoin.

O Frankencoin

ZCHF is a stablecoin cryptocurrency that is pegged to the Swiss Franc. It is designed to provide the stability of a traditional fiat currency while maintaining the benefits of a digital asset. The primary purpose of ZCHF is to offer a stable medium of exchange in the volatile cryptocurrency market, allowing users to hedge against price swings and providing a stable store of value. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard, which ensures interoperability with a wide range of digital wallets and platforms. ZCHF is typically used in transactions, trading, and smart contracts where the volatility of other cryptocurrencies would be undesirable.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Frankencoin

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Frankencoin? Nakup ZCHF je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Frankencoin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Frankencoin (ZCHF).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Frankencoin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Frankencoin (ZCHF)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Frankencoin

Z lastništvom kriptovalute Frankencoin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Frankencoin (ZCHF) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

Frankencoin Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Frankencoin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Frankencoin spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Frankencoin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Frankencoin?
Če bi kriptovaluta Frankencoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Frankencoin.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:20:57 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Frankencoin (ZCHF)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Frankencoin

ZCHF USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ZCHF z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ZCHF USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Frankencoin (ZCHF) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Frankencoin v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ZCHF/USDT
$1.2385
$1.2385$1.2385
-0.35%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

