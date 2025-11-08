BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute OroBit v živo je 2.0141 USD. Tržna kapitalizacija XRB je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz XRB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$2.0141
-3.27%1D
USD
OroBit (XRB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:32 (UTC+8)

Današnja cena OroBit

Današnja cena kriptovalute OroBit (XRB) v živo je $ 2.0141, s spremembo 3.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XRB v USD je $ 2.0141 na XRB.

Kriptovaluta OroBit je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- XRB. V zadnjih 24 urah se je XRB trgovalo med $ 1.8465 (najnižje) in $ 2.1611 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je XRB premaknil -0.51% v zadnji uri in +0.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 34.93K.

Tržne informacije OroBit (XRB)

$ 34.93K
$ 34.93K$ 34.93K

$ 1.01B
$ 1.01B$ 1.01B

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija OroBit je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 34.93K. Obstoječa ponudba XRB je --, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.01B.

Zgodovina cene OroBit, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.51%

-3.27%

+0.08%

+0.08%

Zgodovina cen OroBit (XRB) v USD

Sledite spremembam cen OroBit za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.068088-3.27%
30 dni$ +0.8866+78.63%
60 dni$ +1.2471+162.59%
90 dni$ +1.5141+302.82%
Današnja sprememba cene OroBit

Danes je XRB zabeležil spremembo $ -0.068088 (-3.27%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene OroBit

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.8866 (+78.63%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene OroBit

Če pogled razširimo na 60 dni, se je XRB spremenil za $ +1.2471 (+162.59%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene OroBit

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +1.5141 (+302.82%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OroBit (XRB) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen OroBit.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OroBit

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OroBit, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OroBit?

OroBit (XRB) prices are influenced by several key factors:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Regulatory developments and government policies
5. Technology updates and platform improvements
6. Partnership announcements and adoption rates
7. Investor sentiment and social media buzz
8. Bitcoin and major altcoin price movements
9. Economic conditions and inflation rates
10. Exchange listings and delistings

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OroBit?

People want to know OroBit (XRB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively in the fast-moving cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto OroBit

Napoved cene OroBit (XRB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XRB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OroBit (XRB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena OroBit lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OroBit v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XRB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OroBit.

O OroBit

Nano (XRB) is a digital cryptocurrency that aims to provide instant transactions with zero fees and infinite scalability. Originally known as RaiBlocks, Nano uses a unique block-lattice architecture, where each account has its own blockchain, allowing for faster transaction times and reduced energy consumption compared to traditional proof-of-work systems. It is primarily used for peer-to-peer payments and micropayments, offering a decentralized, secure, and efficient alternative to traditional financial systems. With a maximum supply of 133 million coins, Nano's issuance model is deflationary, as all coins were distributed in the initial faucet distribution.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OroBit

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OroBit? Nakup XRB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OroBit. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OroBit (XRB).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OroBit bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu OroBit (XRB)

Kaj lahko storite s kriptovaluto OroBit

Z lastništvom kriptovalute OroBit se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup OroBit (XRB) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je OroBit (XRB)

OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.

OroBit Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje OroBit razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna OroBit spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OroBit

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OroBit?
Če bi kriptovaluta OroBit rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OroBit.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:32 (UTC+8)

