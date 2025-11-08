Današnja cena kriptovalute OroBit v živo je 2.0141 USD. Tržna kapitalizacija XRB je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz XRB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute OroBit v živo je 2.0141 USD. Tržna kapitalizacija XRB je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz XRB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute OroBit (XRB) v živo je $ 2.0141, s spremembo 3.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XRB v USD je $ 2.0141 na XRB.
Kriptovaluta OroBit je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- XRB. V zadnjih 24 urah se je XRB trgovalo med $ 1.8465 (najnižje) in $ 2.1611 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je XRB premaknil -0.51% v zadnji uri in +0.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 34.93K.
Tržne informacije OroBit (XRB)
--
----
$ 34.93K
$ 34.93K$ 34.93K
$ 1.01B
$ 1.01B$ 1.01B
--
----
500,000,000
500,000,000 500,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija OroBit je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 34.93K. Obstoječa ponudba XRB je --, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.01B.
Zgodovina cene OroBit, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.8465
$ 1.8465$ 1.8465
24H Nizka
$ 2.1611
$ 2.1611$ 2.1611
24H Visoka
$ 1.8465
$ 1.8465$ 1.8465
$ 2.1611
$ 2.1611$ 2.1611
--
----
--
----
-0.51%
-3.27%
+0.08%
+0.08%
Zgodovina cen OroBit (XRB) v USD
Sledite spremembam cen OroBit za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.068088
-3.27%
30 dni
$ +0.8866
+78.63%
60 dni
$ +1.2471
+162.59%
90 dni
$ +1.5141
+302.82%
Današnja sprememba cene OroBit
Danes je XRB zabeležil spremembo $ -0.068088 (-3.27%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene OroBit
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.8866 (+78.63%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene OroBit
Če pogled razširimo na 60 dni, se je XRB spremenil za $ +1.2471 (+162.59%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene OroBit
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +1.5141 (+302.82%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OroBit (XRB) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OroBit, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OroBit?
OroBit (XRB) prices are influenced by several key factors:
1. Market demand and supply dynamics 2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 3. Trading volume and liquidity on exchanges 4. Regulatory developments and government policies 5. Technology updates and platform improvements 6. Partnership announcements and adoption rates 7. Investor sentiment and social media buzz 8. Bitcoin and major altcoin price movements 9. Economic conditions and inflation rates 10. Exchange listings and delistings
These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OroBit?
People want to know OroBit (XRB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively in the fast-moving cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto OroBit
Napoved cene OroBit (XRB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XRB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OroBit (XRB) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena OroBit lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OroBit v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XRB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OroBit.
O OroBit
Nano (XRB) is a digital cryptocurrency that aims to provide instant transactions with zero fees and infinite scalability. Originally known as RaiBlocks, Nano uses a unique block-lattice architecture, where each account has its own blockchain, allowing for faster transaction times and reduced energy consumption compared to traditional proof-of-work systems. It is primarily used for peer-to-peer payments and micropayments, offering a decentralized, secure, and efficient alternative to traditional financial systems. With a maximum supply of 133 million coins, Nano's issuance model is deflationary, as all coins were distributed in the initial faucet distribution.
Nano (XRB) is a digital cryptocurrency that aims to provide instant transactions with zero fees and infinite scalability. Originally known as RaiBlocks, Nano uses a unique block-lattice architecture, where each account has its own blockchain, allowing for faster transaction times and reduced energy consumption compared to traditional proof-of-work systems. It is primarily used for peer-to-peer payments and micropayments, offering a decentralized, secure, and efficient alternative to traditional financial systems. With a maximum supply of 133 million coins, Nano's issuance model is deflationary, as all coins were distributed in the initial faucet distribution.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OroBit
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OroBit? Nakup XRB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OroBit. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OroBit (XRB).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OroBit bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto OroBit
Z lastništvom kriptovalute OroBit se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.
OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.
OroBit Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje OroBit razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta OroBit rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OroBit.
Koliko je kriptovaluta OroBit vredna danes?
Današnja cena kriptovalute OroBit je $ 2.0141. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta OroBit še vedno dobra naložba?
OroBit ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v XRB, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto OroBit?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto OroBit v vrednosti $ 34.93K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute OroBit?
Cena kriptovalute XRB se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute OroBit v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena XRB.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute OroBit?
Na ceno XRB vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,589.8
+1.77%
ETH
3,462.55
+5.00%
SOL
162.28
+4.42%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.109
+1.49%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za XRB na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par XRB/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute OroBit gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute OroBit letos rasla?
Cena kriptovalute OroBit bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute OroBit (XRB).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:32 (UTC+8)
