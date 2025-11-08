Današnja cena OroBit

Današnja cena kriptovalute OroBit (XRB) v živo je $ 2.0141, s spremembo 3.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XRB v USD je $ 2.0141 na XRB.

Kriptovaluta OroBit je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- XRB. V zadnjih 24 urah se je XRB trgovalo med $ 1.8465 (najnižje) in $ 2.1611 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je XRB premaknil -0.51% v zadnji uri in +0.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 34.93K.

Tržne informacije OroBit (XRB)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.01B$ 1.01B $ 1.01B Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija OroBit je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 34.93K. Obstoječa ponudba XRB je --, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.01B.