Današnja cena XPIN Network

Današnja cena kriptovalute XPIN Network (XPIN) v živo je $ 0.0040105, s spremembo 3.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XPIN v USD je $ 0.0040105 na XPIN.

Kriptovaluta XPIN Network je trenutno na #399. mestu s tržno kapitalizacijo $ 70.13M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 17.49B XPIN. V zadnjih 24 urah se je XPIN trgovalo med $ 0.0037325 (najnižje) in $ 0.0040398 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.010038547477428971, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000457316453478145.

V kratkoročni uspešnosti se je XPIN premaknil +5.45% v zadnji uri in -43.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 270.40K.

Tržne informacije XPIN Network (XPIN)

Uvrstitev No.399 Tržna kapitalizacija $ 70.13M$ 70.13M $ 70.13M Volumen (24H) $ 270.40K$ 270.40K $ 270.40K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 401.05M$ 401.05M $ 401.05M Zaloga v obtoku 17.49B 17.49B 17.49B Največja ponudba 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Skupna ponudba 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Hitrost kroženja 17.48% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija XPIN Network je $ 70.13M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 270.40K. Obstoječa ponudba XPIN je 17.49B, skupna ponudba pa znaša 100000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 401.05M.