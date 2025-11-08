BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute XPIN Network v živo je 0.0040105 USD. Tržna kapitalizacija XPIN je 70,134,872.03125 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XPIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

XPIN Network Logotip

Cena XPIN Network(XPIN)

Cena 1 XPIN v USD v živo:

$0.0040105
+3.00%1D
USD
XPIN Network (XPIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:17 (UTC+8)

Današnja cena XPIN Network

Današnja cena kriptovalute XPIN Network (XPIN) v živo je $ 0.0040105, s spremembo 3.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XPIN v USD je $ 0.0040105 na XPIN.

Kriptovaluta XPIN Network je trenutno na #399. mestu s tržno kapitalizacijo $ 70.13M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 17.49B XPIN. V zadnjih 24 urah se je XPIN trgovalo med $ 0.0037325 (najnižje) in $ 0.0040398 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.010038547477428971, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000457316453478145.

V kratkoročni uspešnosti se je XPIN premaknil +5.45% v zadnji uri in -43.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 270.40K.

Tržne informacije XPIN Network (XPIN)

No.399

$ 70.13M
$ 270.40K
$ 401.05M
17.49B
100,000,000,000
100,000,000,000
17.48%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija XPIN Network je $ 70.13M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 270.40K. Obstoječa ponudba XPIN je 17.49B, skupna ponudba pa znaša 100000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 401.05M.

Zgodovina cene XPIN Network, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0037325
24H Nizka
$ 0.0040398
24H Visoka

$ 0.0037325
$ 0.0040398
$ 0.010038547477428971
$ 0.000457316453478145
+5.45%

+3.00%

-43.79%

-43.79%

Zgodovina cen XPIN Network (XPIN) v USD

Sledite spremembam cen XPIN Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000116811+3.00%
30 dni$ +0.0029366+273.45%
60 dni$ +0.002622+188.83%
90 dni$ +0.0038105+1,905.25%
Današnja sprememba cene XPIN Network

Danes je XPIN zabeležil spremembo $ +0.000116811 (+3.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene XPIN Network

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0029366 (+273.45%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene XPIN Network

Če pogled razširimo na 60 dni, se je XPIN spremenil za $ +0.002622 (+188.83%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene XPIN Network

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0038105 (+1,905.25%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen XPIN Network (XPIN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen XPIN Network.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto XPIN Network

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute XPIN Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute XPIN Network?

Several key factors influence XPIN Network (XPIN) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact XPIN pricing.

Adoption & Utility: Real-world use cases and network adoption drive demand and value.

Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical improvements affect investor perception.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can increase price stability and growth potential.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence market confidence.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects positioning.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms impact scarcity.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute XPIN Network?

People want to know XPIN Network (XPIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying or selling, assessing investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto XPIN Network

Napoved cene XPIN Network (XPIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XPIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen XPIN Network (XPIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena XPIN Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute XPIN Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XPIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute XPIN Network.

O XPIN Network

XPIN is a digital asset that operates on the blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and storage of value in a decentralized manner, leveraging the security and transparency of blockchain. XPIN's consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake (PoS), which encourages participation in the network and reduces the energy consumption associated with traditional proof-of-work systems. The asset is typically used for peer-to-peer transactions, with its blockchain also supporting the development of decentralized applications (dApps). As a part of the broader crypto ecosystem, XPIN aims to provide a secure, efficient, and scalable platform for digital transactions and applications.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto XPIN Network

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto XPIN Network? Nakup XPIN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute XPIN Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute XPIN Network (XPIN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 17.49B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in XPIN Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu XPIN Network (XPIN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto XPIN Network

Z lastništvom kriptovalute XPIN Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup XPIN Network (XPIN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje XPIN Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna XPIN Network spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o XPIN Network

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta XPIN Network?
Če bi kriptovaluta XPIN Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute XPIN Network.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:17 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti XPIN Network (XPIN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti XPIN Network

XPIN USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na XPIN z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami XPIN USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte XPIN Network (XPIN) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute XPIN Network v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
XPIN/USDT
$0.0040105
+2.99%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

