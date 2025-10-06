Današnja cena XOCIETY v živo je 0.003061 USD. Spremljajte posodobitve cen XO v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen XO.Današnja cena XOCIETY v živo je 0.003061 USD. Spremljajte posodobitve cen XO v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen XO.

Cena XOCIETY(XO)

Cena 1 XO v USD v živo:

$0.003061
+0.32%1D
USD
XOCIETY (XO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:33:33 (UTC+8)

Informacije o ceni XOCIETY (XO) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.003019
24H Nizka
$ 0.003194
24H Visoka

$ 0.003019
$ 0.003194
--
--
-0.07%

+0.32%

+5.18%

+5.18%

Cena XOCIETY (XO) v realnem času je $ 0.003061. V zadnjih 24 urah se je XO trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.003019 in najvišjo vrednostjo $ 0.003194, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena XO v vseh časov je --, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov --.

Kratkoročna uspešnost XO se je v zadnji uri spremenila za -0.07%, v 24 urah +0.32% in v 7 dneh +5.18%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije XOCIETY (XO)

--
$ 86.10K
$ 15.31M
--
5,000,000,000
SUI

Trenutna tržna kapitalizacija XOCIETY je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 86.10K. Obstoječa ponudba XO je --, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.31M.

Zgodovina cen XOCIETY (XO) v USD

Sledite spremembam cen XOCIETY za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00000976+0.32%
30 dni$ -0.002874-48.43%
60 dni$ -0.003535-53.60%
90 dni$ -0.004414-59.06%
Današnja sprememba cene XOCIETY

Danes je XO zabeležil spremembo $ +0.00000976 (+0.32%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene XOCIETY

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002874 (-48.43%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene XOCIETY

Če pogled razširimo na 60 dni, se je XO spremenil za $ -0.003535 (-53.60%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene XOCIETY

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.004414 (-59.06%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen XOCIETY (XO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen XOCIETY.

Kaj je XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito XOCIETY upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost XOzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o XOCIETY v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo XOCIETY nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene XOCIETY (USD)

Koliko bo XOCIETY (XO) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v XOCIETY (XO) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za XOCIETY.

Preverite napoved cene XOCIETY zdaj!

Tokenomika XOCIETY (XO)

Z razumevanjem tokenomike XOCIETY (XO) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko XO zdaj!

Kako kupiti XOCIETY (XO)

Iščete kako kupiti XOCIETY? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite XOCIETY na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

XO v lokalne valute

XOCIETY Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje XOCIETY razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna XOCIETY spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o XOCIETY

Koliko je danes vreden XOCIETY (XO)?
Cena XO v živo v USD je 0.003061 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena XO v USD?
Trenutna cena XO v USD je $ 0.003061. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe XOCIETY?
Tržna kapitalizacija za XO je -- USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok XO?
Razpoložljivi obtok XO je -- USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini XO?
XO je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini -- USD.
Kolikšna je bila najnižja cena XO vseh časov (ATL)?
XO vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini -- USD.
Kolikšen je volumen trgovanja XO?
24-urni volumen trgovanja v živo za XO je $ 86.10K USD.
Bo XO zrasel?
Cena XO se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen XO.
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

