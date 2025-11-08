Današnja cena Dexlab

Današnja cena kriptovalute Dexlab (XLAB) v živo je $ 0.000001022, s spremembo 0.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XLAB v USD je $ 0.000001022 na XLAB.

Kriptovaluta Dexlab je trenutno na #2628. mestu s tržno kapitalizacijo $ 359.40K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 351.67B XLAB. V zadnjih 24 urah se je XLAB trgovalo med $ 0.000000977 (najnižje) in $ 0.000001093 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000020824547284648, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000972708981215.

V kratkoročni uspešnosti se je XLAB premaknil -1.64% v zadnji uri in -5.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.35K.

Tržne informacije Dexlab (XLAB)

Uvrstitev No.2628 Tržna kapitalizacija $ 359.40K$ 359.40K $ 359.40K Volumen (24H) $ 70.35K$ 70.35K $ 70.35K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M Zaloga v obtoku 351.67B 351.67B 351.67B Največja ponudba 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 Skupna ponudba 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 Hitrost kroženja 7.03% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Dexlab je $ 359.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.35K. Obstoječa ponudba XLAB je 351.67B, skupna ponudba pa znaša 4999990000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.11M.