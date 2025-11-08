BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Dexlab v živo je 0.000001022 USD. Tržna kapitalizacija XLAB je 359,403.333333674 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XLAB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Dexlab v živo je 0.000001022 USD. Tržna kapitalizacija XLAB je 359,403.333333674 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XLAB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o XLAB

Informacije o ceni XLAB

Kaj je XLAB

Uradna spletna stran XLAB

Tokenomika XLAB

Napoved cen XLAB

Zgodovina XLAB

XLAB Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute XLAB v fiat

Spot XLAB

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Dexlab Logotip

Cena Dexlab(XLAB)

Cena 1 XLAB v USD v živo:

$0.000001022
$0.000001022$0.000001022
+0.98%1D
USD
Dexlab (XLAB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:06 (UTC+8)

Današnja cena Dexlab

Današnja cena kriptovalute Dexlab (XLAB) v živo je $ 0.000001022, s spremembo 0.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XLAB v USD je $ 0.000001022 na XLAB.

Kriptovaluta Dexlab je trenutno na #2628. mestu s tržno kapitalizacijo $ 359.40K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 351.67B XLAB. V zadnjih 24 urah se je XLAB trgovalo med $ 0.000000977 (najnižje) in $ 0.000001093 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000020824547284648, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000972708981215.

V kratkoročni uspešnosti se je XLAB premaknil -1.64% v zadnji uri in -5.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.35K.

Tržne informacije Dexlab (XLAB)

No.2628

$ 359.40K
$ 359.40K$ 359.40K

$ 70.35K
$ 70.35K$ 70.35K

$ 5.11M
$ 5.11M$ 5.11M

351.67B
351.67B 351.67B

5,000,000,000,000
5,000,000,000,000 5,000,000,000,000

4,999,990,000,000
4,999,990,000,000 4,999,990,000,000

7.03%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Dexlab je $ 359.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.35K. Obstoječa ponudba XLAB je 351.67B, skupna ponudba pa znaša 4999990000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.11M.

Zgodovina cene Dexlab, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000000977
$ 0.000000977$ 0.000000977
24H Nizka
$ 0.000001093
$ 0.000001093$ 0.000001093
24H Visoka

$ 0.000000977
$ 0.000000977$ 0.000000977

$ 0.000001093
$ 0.000001093$ 0.000001093

$ 0.000020824547284648
$ 0.000020824547284648$ 0.000020824547284648

$ 0.000000972708981215
$ 0.000000972708981215$ 0.000000972708981215

-1.64%

+0.98%

-5.29%

-5.29%

Zgodovina cen Dexlab (XLAB) v USD

Sledite spremembam cen Dexlab za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00000000992+0.98%
30 dni$ -0.000001147-52.89%
60 dni$ -0.000002081-67.07%
90 dni$ -0.000003978-79.56%
Današnja sprememba cene Dexlab

Danes je XLAB zabeležil spremembo $ +0.00000000992 (+0.98%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Dexlab

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000001147 (-52.89%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Dexlab

Če pogled razširimo na 60 dni, se je XLAB spremenil za $ -0.000002081 (-67.07%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Dexlab

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000003978 (-79.56%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Dexlab (XLAB) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Dexlab.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Dexlab

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Dexlab, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Dexlab?

Several key factors influence XLAB prices:

Supply & Demand: Trading volume and token circulation affect price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence impact XLAB valuation.

Platform Usage: Adoption of Dexlab's DEX services and trading activity drive demand.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost price.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor behavior.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence value.

Competition: Performance relative to other DEX platforms impacts market position.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Dexlab?

People want to know Dexlab (XLAB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate potential profits or losses, and time their market entries or exits effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Dexlab

Napoved cene Dexlab (XLAB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XLAB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dexlab (XLAB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Dexlab lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dexlab v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XLAB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dexlab.

O Dexlab

XcelLab (XLAB) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate transactions within the XcelLab ecosystem, which aims to create a decentralized marketplace for a variety of services, including digital content, e-commerce, and more. XLAB uses the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism and follows an issuance model that rewards participants for their contributions to the network. The primary use of XLAB is as a medium of exchange within the XcelLab platform, providing users with a decentralized, secure, and efficient method of transacting. Its role in the ecosystem also extends to incentivizing user participation and engagement, fostering a more vibrant and active community.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Dexlab

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Dexlab? Nakup XLAB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Dexlab. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Dexlab (XLAB).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 351.67B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Dexlab bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Dexlab (XLAB)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Dexlab

Z lastništvom kriptovalute Dexlab se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Dexlab (XLAB) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Dexlab (XLAB)

Dexlab is a meme coin launch and trading infrastructure on Solana, powering over 200,000 token launches including viral successes like BONK, Slerf, and PONKE, with deep integrations and an active community driving the next generation of decentralized token creation.

Dexlab Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Dexlab razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Dexlab spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dexlab

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dexlab?
Če bi kriptovaluta Dexlab rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dexlab.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:06 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Dexlab (XLAB)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Dexlab

XLAB USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na XLAB z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami XLAB USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Dexlab (XLAB) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Dexlab v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
XLAB/USDT
$0.000001022
$0.000001022$0.000001022
+0.59%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.1999
$3.1999$3.1999

+6,299.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004155
$0.00004155$0.00004155

+731.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020050
$0.000020050$0.000020050

+234.16%

Flux

Flux

FLUX

$0.22944
$0.22944$0.22944

+109.86%

0G

0G

0G

$1.533
$1.533$1.533

+46.83%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz XLAB v USD

Znesek

XLAB
XLAB
USD
USD

1 XLAB = 0.000001021 USD