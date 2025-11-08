Današnja cena kriptovalute Dexlab v živo je 0.000001022 USD. Tržna kapitalizacija XLAB je 359,403.333333674 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XLAB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Dexlab v živo je 0.000001022 USD. Tržna kapitalizacija XLAB je 359,403.333333674 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XLAB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Dexlab (XLAB) v živo je $ 0.000001022, s spremembo 0.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XLAB v USD je $ 0.000001022 na XLAB.
Kriptovaluta Dexlab je trenutno na #2628. mestu s tržno kapitalizacijo $ 359.40K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 351.67B XLAB. V zadnjih 24 urah se je XLAB trgovalo med $ 0.000000977 (najnižje) in $ 0.000001093 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000020824547284648, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000972708981215.
V kratkoročni uspešnosti se je XLAB premaknil -1.64% v zadnji uri in -5.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.35K.
Tržne informacije Dexlab (XLAB)
No.2628
$ 359.40K
$ 70.35K
$ 5.11M
351.67B
5,000,000,000,000
4,999,990,000,000
7.03%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Dexlab je $ 359.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.35K. Obstoječa ponudba XLAB je 351.67B, skupna ponudba pa znaša 4999990000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.11M.
Zgodovina cene Dexlab, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000000977
24H Nizka
$ 0.000001093
24H Visoka
$ 0.000000977
$ 0.000001093
$ 0.000020824547284648
$ 0.000000972708981215
-1.64%
+0.98%
-5.29%
-5.29%
Zgodovina cen Dexlab (XLAB) v USD
Sledite spremembam cen Dexlab za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00000000992
+0.98%
30 dni
$ -0.000001147
-52.89%
60 dni
$ -0.000002081
-67.07%
90 dni
$ -0.000003978
-79.56%
Današnja sprememba cene Dexlab
Danes je XLAB zabeležil spremembo $ +0.00000000992 (+0.98%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Dexlab
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000001147 (-52.89%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Dexlab
Če pogled razširimo na 60 dni, se je XLAB spremenil za $ -0.000002081 (-67.07%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Dexlab
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000003978 (-79.56%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Dexlab (XLAB) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Dexlab, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Dexlab?
Platform Usage: Adoption of Dexlab's DEX services and trading activity drive demand.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost price.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor behavior.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence value.
Competition: Performance relative to other DEX platforms impacts market position.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Dexlab?
People want to know Dexlab (XLAB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate potential profits or losses, and time their market entries or exits effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Dexlab
Napoved cene Dexlab (XLAB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XLAB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dexlab (XLAB) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Dexlab lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dexlab v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XLAB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dexlab.
O Dexlab
XcelLab (XLAB) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate transactions within the XcelLab ecosystem, which aims to create a decentralized marketplace for a variety of services, including digital content, e-commerce, and more. XLAB uses the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism and follows an issuance model that rewards participants for their contributions to the network. The primary use of XLAB is as a medium of exchange within the XcelLab platform, providing users with a decentralized, secure, and efficient method of transacting. Its role in the ecosystem also extends to incentivizing user participation and engagement, fostering a more vibrant and active community.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Dexlab
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Dexlab? Nakup XLAB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Dexlab.
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 351.67B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Dexlab bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Dexlab
Kaj lahko storite s kriptovaluto Dexlab

Z lastništvom kriptovalute Dexlab se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva.
Dexlab is a meme coin launch and trading infrastructure on Solana, powering over 200,000 token launches including viral successes like BONK, Slerf, and PONKE, with deep integrations and an active community driving the next generation of decentralized token creation.
Dexlab Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Dexlab razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Dexlab rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dexlab.
Koliko je kriptovaluta Dexlab vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Dexlab je $ 0.000001022. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Dexlab še vedno dobra naložba?
Dexlab ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v XLAB, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Dexlab?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Dexlab v vrednosti $ 70.35K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Dexlab?
Cena kriptovalute XLAB se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Dexlab v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena XLAB.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Dexlab?
Na ceno XLAB vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,587.81
+1.77%
ETH
3,461.92
+4.98%
SOL
162.21
+4.37%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.105
+1.12%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za XLAB na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par XLAB/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Dexlab gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Dexlab letos rasla?
Cena kriptovalute Dexlab bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Dexlab (XLAB).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:06 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.