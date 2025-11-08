Današnja cena kriptovalute WOLFTON v živo je 0.000736 USD. Tržna kapitalizacija WOLFTON je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WOLFTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute WOLFTON v živo je 0.000736 USD. Tržna kapitalizacija WOLFTON je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WOLFTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute WOLFTON (WOLFTON) v živo je $ 0.000736, s spremembo 0.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WOLFTON v USD je $ 0.000736 na WOLFTON.
Kriptovaluta WOLFTON je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- WOLFTON. V zadnjih 24 urah se je WOLFTON trgovalo med $ 0.00072 (najnižje) in $ 0.000765 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je WOLFTON premaknil +0.13% v zadnji uri in -10.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 16.04K.
Tržne informacije WOLFTON (WOLFTON)
--
----
$ 16.04K
$ 16.04K$ 16.04K
$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M
--
----
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
TONCOIN
Trenutna tržna kapitalizacija WOLFTON je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 16.04K. Obstoječa ponudba WOLFTON je --, skupna ponudba pa znaša 3000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.21M.
Zgodovina cene WOLFTON, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00072
$ 0.00072$ 0.00072
24H Nizka
$ 0.000765
$ 0.000765$ 0.000765
24H Visoka
$ 0.00072
$ 0.00072$ 0.00072
$ 0.000765
$ 0.000765$ 0.000765
--
----
--
----
+0.13%
-0.80%
-10.03%
-10.03%
Zgodovina cen WOLFTON (WOLFTON) v USD
Sledite spremembam cen WOLFTON za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00000594
-0.80%
30 dni
$ -0.000957
-56.53%
60 dni
$ -0.265444
-99.73%
90 dni
$ -0.024264
-97.06%
Današnja sprememba cene WOLFTON
Danes je WOLFTON zabeležil spremembo $ -0.00000594 (-0.80%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene WOLFTON
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000957 (-56.53%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene WOLFTON
Če pogled razširimo na 60 dni, se je WOLFTON spremenil za $ -0.265444 (-99.73%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene WOLFTON
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.024264 (-97.06%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen WOLFTON (WOLFTON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto WOLFTON
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute WOLFTON, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute WOLFTON?
WOLFTON price is influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher trading activity typically leads to increased price volatility and potential growth.
Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and holder distribution affect scarcity.
Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and ecosystem development drive long-term value.
Social Media Hype: Community engagement, influencer mentions, and viral marketing can cause rapid price movements.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor behavior.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, WOLFTON often follows Bitcoin's price direction.
Project Development: Technical updates, roadmap progress, and team announcements influence investor confidence.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute WOLFTON?
People want to know WOLFTON price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, while investors monitor their holdings' value changes throughout the day.
Napoved cene za kriptovaluto WOLFTON
Napoved cene WOLFTON (WOLFTON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WOLFTON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen WOLFTON (WOLFTON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena WOLFTON lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute WOLFTON v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WOLFTON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute WOLFTON.
O WOLFTON
WOLFTON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across its network, with a primary focus on providing a platform for financial transactions and smart contract functionality. WOLFTON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is predetermined and transparent, adding to its credibility in the crypto ecosystem. Typical uses of WOLFTON include making payments, executing smart contracts, and participating in decentralized applications (dApps) built on its platform. Its role in the broader crypto ecosystem is to provide a secure, efficient, and decentralized platform for digital transactions and contract execution.
WOLFTON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across its network, with a primary focus on providing a platform for financial transactions and smart contract functionality. WOLFTON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is predetermined and transparent, adding to its credibility in the crypto ecosystem. Typical uses of WOLFTON include making payments, executing smart contracts, and participating in decentralized applications (dApps) built on its platform. Its role in the broader crypto ecosystem is to provide a secure, efficient, and decentralized platform for digital transactions and contract execution.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto WOLFTON
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto WOLFTON? Nakup WOLFTON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute WOLFTON. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute WOLFTON (WOLFTON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in WOLFTON bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto WOLFTON
Z lastništvom kriptovalute WOLFTON se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta WOLFTON?
Če bi kriptovaluta WOLFTON rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute WOLFTON.
Koliko je kriptovaluta WOLFTON vredna danes?
Današnja cena kriptovalute WOLFTON je $ 0.000736. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta WOLFTON še vedno dobra naložba?
WOLFTON ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v WOLFTON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto WOLFTON?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto WOLFTON v vrednosti $ 16.04K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute WOLFTON?
Cena kriptovalute WOLFTON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute WOLFTON v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena WOLFTON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute WOLFTON?
Na ceno WOLFTON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,588.57
+1.77%
ETH
3,462.25
+4.99%
SOL
162.25
+4.40%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1036
+0.99%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za WOLFTON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par WOLFTON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute WOLFTON gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute WOLFTON letos rasla?
Cena kriptovalute WOLFTON bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute WOLFTON (WOLFTON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:23 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti WOLFTON (WOLFTON)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.