Današnja cena kriptovalute WOLFTON v živo je 0.000736 USD. Tržna kapitalizacija WOLFTON je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz WOLFTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:23 (UTC+8)

Današnja cena WOLFTON

Današnja cena kriptovalute WOLFTON (WOLFTON) v živo je $ 0.000736, s spremembo 0.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WOLFTON v USD je $ 0.000736 na WOLFTON.

Kriptovaluta WOLFTON je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- WOLFTON. V zadnjih 24 urah se je WOLFTON trgovalo med $ 0.00072 (najnižje) in $ 0.000765 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je WOLFTON premaknil +0.13% v zadnji uri in -10.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 16.04K.

Tržne informacije WOLFTON (WOLFTON)

--
----

$ 16.04K
$ 16.04K$ 16.04K

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

TONCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija WOLFTON je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 16.04K. Obstoječa ponudba WOLFTON je --, skupna ponudba pa znaša 3000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.21M.

Zgodovina cene WOLFTON, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00072
$ 0.00072$ 0.00072
24H Nizka
$ 0.000765
$ 0.000765$ 0.000765
24H Visoka

$ 0.00072
$ 0.00072$ 0.00072

$ 0.000765
$ 0.000765$ 0.000765

--
----

--
----

+0.13%

-0.80%

-10.03%

-10.03%

Zgodovina cen WOLFTON (WOLFTON) v USD

Sledite spremembam cen WOLFTON za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00000594-0.80%
30 dni$ -0.000957-56.53%
60 dni$ -0.265444-99.73%
90 dni$ -0.024264-97.06%
Današnja sprememba cene WOLFTON

Danes je WOLFTON zabeležil spremembo $ -0.00000594 (-0.80%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene WOLFTON

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000957 (-56.53%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene WOLFTON

Če pogled razširimo na 60 dni, se je WOLFTON spremenil za $ -0.265444 (-99.73%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene WOLFTON

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.024264 (-97.06%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen WOLFTON (WOLFTON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen WOLFTON.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto WOLFTON

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute WOLFTON, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute WOLFTON?

WOLFTON price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact WOLFTON's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically leads to increased price volatility and potential growth.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and holder distribution affect scarcity.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and ecosystem development drive long-term value.

Social Media Hype: Community engagement, influencer mentions, and viral marketing can cause rapid price movements.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor behavior.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, WOLFTON often follows Bitcoin's price direction.

Project Development: Technical updates, roadmap progress, and team announcements influence investor confidence.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute WOLFTON?

People want to know WOLFTON price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, while investors monitor their holdings' value changes throughout the day.

Napoved cene za kriptovaluto WOLFTON

Napoved cene WOLFTON (WOLFTON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WOLFTON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen WOLFTON (WOLFTON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena WOLFTON lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute WOLFTON v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WOLFTON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute WOLFTON.

O WOLFTON

WOLFTON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across its network, with a primary focus on providing a platform for financial transactions and smart contract functionality. WOLFTON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is predetermined and transparent, adding to its credibility in the crypto ecosystem. Typical uses of WOLFTON include making payments, executing smart contracts, and participating in decentralized applications (dApps) built on its platform. Its role in the broader crypto ecosystem is to provide a secure, efficient, and decentralized platform for digital transactions and contract execution.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto WOLFTON

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto WOLFTON? Nakup WOLFTON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute WOLFTON. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute WOLFTON (WOLFTON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in WOLFTON bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu WOLFTON (WOLFTON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto WOLFTON

Z lastništvom kriptovalute WOLFTON se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je WOLFTON (WOLFTON)

Wolf on Ton is a fast growing meme on Ton which entertains users with its own miniapp. Fans can enjoy mining $WOLFTON as a reward.

WOLFTON Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje WOLFTON razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna WOLFTON spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o WOLFTON

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta WOLFTON?
Če bi kriptovaluta WOLFTON rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute WOLFTON.
Pomembne panožne novosti WOLFTON (WOLFTON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti WOLFTON

