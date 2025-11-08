Današnja cena WOLFTON

Današnja cena kriptovalute WOLFTON (WOLFTON) v živo je $ 0.000736, s spremembo 0.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WOLFTON v USD je $ 0.000736 na WOLFTON.

Kriptovaluta WOLFTON je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- WOLFTON. V zadnjih 24 urah se je WOLFTON trgovalo med $ 0.00072 (najnižje) in $ 0.000765 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je WOLFTON premaknil +0.13% v zadnji uri in -10.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 16.04K.

Tržne informacije WOLFTON (WOLFTON)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Javna veriga blokov TONCOIN

