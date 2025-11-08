Današnja cena Vision

Današnja cena kriptovalute Vision (VSN) v živo je $ 0.09882, s spremembo 2.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VSN v USD je $ 0.09882 na VSN.

Kriptovaluta Vision je trenutno na #213. mestu s tržno kapitalizacijo $ 332.85M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.37B VSN. V zadnjih 24 urah se je VSN trgovalo med $ 0.09549 (najnižje) in $ 0.10329 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.22489627050756025, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.09140693879776117.

V kratkoročni uspešnosti se je VSN premaknil -0.06% v zadnji uri in -8.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.01K.

Tržne informacije Vision (VSN)

Uvrstitev No.213 Tržna kapitalizacija $ 332.85M$ 332.85M $ 332.85M Volumen (24H) $ 83.01K$ 83.01K $ 83.01K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 415.04M$ 415.04M $ 415.04M Zaloga v obtoku 3.37B 3.37B 3.37B Največja ponudba 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 Skupna ponudba 4,205,723,879.4520683 4,205,723,879.4520683 4,205,723,879.4520683 Hitrost kroženja 80.19% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Vision je $ 332.85M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.01K. Obstoječa ponudba VSN je 3.37B, skupna ponudba pa znaša 4205723879.4520683. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 415.04M.