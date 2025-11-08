BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Vision v živo je 0.09882 USD. Tržna kapitalizacija VSN je 332,852,090.697687246174 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VSN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Vision Logotip

Cena Vision(VSN)

Cena 1 VSN v USD v živo:

+2.55%1D
Vision (VSN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:32 (UTC+8)

Današnja cena Vision

Današnja cena kriptovalute Vision (VSN) v živo je $ 0.09882, s spremembo 2.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VSN v USD je $ 0.09882 na VSN.

Kriptovaluta Vision je trenutno na #213. mestu s tržno kapitalizacijo $ 332.85M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.37B VSN. V zadnjih 24 urah se je VSN trgovalo med $ 0.09549 (najnižje) in $ 0.10329 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.22489627050756025, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.09140693879776117.

V kratkoročni uspešnosti se je VSN premaknil -0.06% v zadnji uri in -8.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.01K.

Tržne informacije Vision (VSN)

No.213

80.19%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Vision je $ 332.85M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.01K. Obstoječa ponudba VSN je 3.37B, skupna ponudba pa znaša 4205723879.4520683. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 415.04M.

Zgodovina cene Vision, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.06%

+2.55%

-8.34%

-8.34%

Zgodovina cen Vision (VSN) v USD

Sledite spremembam cen Vision za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0024573+2.55%
30 dni$ -0.01678-14.52%
60 dni$ -0.05578-36.09%
90 dni$ -0.09468-48.94%
Današnja sprememba cene Vision

Danes je VSN zabeležil spremembo $ +0.0024573 (+2.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Vision

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01678 (-14.52%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Vision

Če pogled razširimo na 60 dni, se je VSN spremenil za $ -0.05578 (-36.09%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Vision

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.09468 (-48.94%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Vision (VSN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Vision.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Vision

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Vision, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Vision?

Vision (VSN) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact VSN pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor perception.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can drive positive price movement.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create volatility.

Competition: Performance of similar blockchain projects affects relative positioning.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements impact price stability.

Community Growth: Active user base and ecosystem adoption contribute to long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Vision?

People want to know Vision (VSN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, risk management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and determine optimal entry/exit points in the cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Vision

Napoved cene Vision (VSN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VSN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Vision (VSN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Vision lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Vision v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VSN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Vision.

O Vision

Vision Network (VSN) is a decentralized blockchain project that aims to build a global distributed cloud computing network. It is designed to provide a more efficient, cost-effective solution for businesses and individuals who require cloud computing resources. VSN operates using a Proof of Contribution consensus mechanism, which rewards users for contributing their idle computing resources to the network. The network's native token, VSN, is used to facilitate transactions within the ecosystem, including payment for cloud computing services. Vision Network's broader goal is to democratize access to cloud computing, making it more accessible and affordable for users worldwide.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Vision

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Vision? Nakup VSN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Vision. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Vision (VSN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 3.37B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Vision bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Vision

Z lastništvom kriptovalute Vision se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Vision (VSN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Vision (VSN)

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Vision Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Vision razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Vision spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Vision

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Vision?
Če bi kriptovaluta Vision rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Vision.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:32 (UTC+8)

