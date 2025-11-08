Današnja cena kriptovalute Vision v živo je 0.09882 USD. Tržna kapitalizacija VSN je 332,852,090.697687246174 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VSN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Vision v živo je 0.09882 USD. Tržna kapitalizacija VSN je 332,852,090.697687246174 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VSN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Vision (VSN) v živo je $ 0.09882, s spremembo 2.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VSN v USD je $ 0.09882 na VSN.
Kriptovaluta Vision je trenutno na #213. mestu s tržno kapitalizacijo $ 332.85M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.37B VSN. V zadnjih 24 urah se je VSN trgovalo med $ 0.09549 (najnižje) in $ 0.10329 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.22489627050756025, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.09140693879776117.
V kratkoročni uspešnosti se je VSN premaknil -0.06% v zadnji uri in -8.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.01K.
Tržne informacije Vision (VSN)
No.213
$ 332.85M
$ 83.01K
$ 415.04M
3.37B
4,200,000,000
4,205,723,879.4520683
80.19%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Vision je $ 332.85M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.01K. Obstoječa ponudba VSN je 3.37B, skupna ponudba pa znaša 4205723879.4520683. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 415.04M.
Zgodovina cene Vision, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.09549
24H Nizka
$ 0.10329
24H Visoka
$ 0.09549
$ 0.10329
$ 0.22489627050756025
$ 0.09140693879776117
-0.06%
+2.55%
-8.34%
-8.34%
Zgodovina cen Vision (VSN) v USD
Sledite spremembam cen Vision za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0024573
+2.55%
30 dni
$ -0.01678
-14.52%
60 dni
$ -0.05578
-36.09%
90 dni
$ -0.09468
-48.94%
Današnja sprememba cene Vision
Danes je VSN zabeležil spremembo $ +0.0024573 (+2.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Vision
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01678 (-14.52%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Vision
Če pogled razširimo na 60 dni, se je VSN spremenil za $ -0.05578 (-36.09%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Vision
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.09468 (-48.94%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Vision (VSN) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Vision, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Vision?
Vision (VSN) prices are influenced by several key factors:
Community Growth: Active user base and ecosystem adoption contribute to long-term value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Vision?
People want to know Vision (VSN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, risk management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and determine optimal entry/exit points in the cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Vision
Napoved cene Vision (VSN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VSN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Vision (VSN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Vision lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Vision v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VSN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Vision.
O Vision
Vision Network (VSN) is a decentralized blockchain project that aims to build a global distributed cloud computing network. It is designed to provide a more efficient, cost-effective solution for businesses and individuals who require cloud computing resources. VSN operates using a Proof of Contribution consensus mechanism, which rewards users for contributing their idle computing resources to the network. The network's native token, VSN, is used to facilitate transactions within the ecosystem, including payment for cloud computing services. Vision Network's broader goal is to democratize access to cloud computing, making it more accessible and affordable for users worldwide.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Vision
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Vision? Nakup VSN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Vision. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Vision (VSN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 3.37B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Vision bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Vision
Z lastništvom kriptovalute Vision se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.
Vision Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Vision razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Vision rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Vision.
Koliko je kriptovaluta Vision vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Vision je $ 0.09882. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Vision še vedno dobra naložba?
Vision ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v VSN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Vision?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Vision v vrednosti $ 83.01K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Vision?
Cena kriptovalute VSN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Vision v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena VSN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Vision?
Na ceno VSN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,588.57
+1.77%
ETH
3,461.7
+4.97%
SOL
162.2
+4.36%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1053
+1.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za VSN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par VSN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Vision gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Vision letos rasla?
Cena kriptovalute Vision bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Vision (VSN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:32 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Vision (VSN)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.